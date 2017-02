El PP y Ciudadanos rechazan proteger por ley a las familias monoparentales de la región

Madrid, 2 feb (EFE).- Los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid han votado hoy en contra de una iniciativa del PSOE-M que instaba al Gobierno regional a elaborar una ley de protección de familias con deducciones autonómicas para las monoparentales (aquellas con un único progenitor).

La propuesta del PSOE-M ha sido una proposición no de ley que finalmente no ha salido adelante, ya que sólo ha contado con el voto favorable de los socialistas y los diputados autonómicos de Podemos, que no suman mayoría en el Parlamento regional.

El texto instaba al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a elaborar una ley de protección de las familias en la Comunidad que definiera el concepto de las monoparentales y equiparara en determinados aspectos la protección de éstas a la que tienen en la actualidad las familias numerosas.

Por ejemplo, la proposición no de ley sugería establecer una deducción autonómica en el en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para familias monoparentales con uno o más hijos menores de 18 años o mayores de edad si padecen algún tipo de discapacidad en grado igual o superior al 65 %.

Además, el documento proponía la puesta en marcha de un programa de garantía de ingresos a las familias monoparentales con las mismas características que en el punto anterior y con ingresos brutos anuales inferiores a los 12.000 euros "para proporcionarles una renta que les permita afrontar las necesidades más básicas".

La proposición no de ley también instaba a pedir al Gobierno de España una modificación de la legislación relativa a las familias numerosas para incluir en esta categoría a las familias monoparentales con dos hijos.

La diputada del PSO-M Carla Antonelli ha comentado que las 266.700 familias monoparentales registradas en la Comunidad de Madrid, la mayoría de ellas encabezadas por una madre, sufren "en muchos casos" situaciones "dramáticas"

"Prácticamente el 90 % de estos hogares no reciben ningún tipo de ayudas económicas que los equipare a los de familias numerosas", ha dicho.

La socialista ha pedido que se "reconozcan los derechos" de las familias monoparentales que, según ha lamentado, tienen "un mayor riesgo de vulnerabilidad y pobreza" y en las que la conciliación laboral es "casi imposible".

La diputada de Podemos Beatriz Gimeno ha manifestado el apoyo de su grupo a esta proposición no de ley, aunque ha lamentado que la iniciativa "apenas tiene perspectiva de género" cuando la inmensa mayoría de las familias monoparentales son "monomarentales".

"Ser mujer es un factor clave (en la pobreza), si no el más importante", ha añadido.

Desde el PP, su diputada Ana Camins ha defendido la necesidad de emprender un "debate serio" sobre las familias monoparentales al ser un tipo de hogar que "ha aumentado su número en los últimos años" y que "sufre dificultades".

Sin embargo, considera que la solución no pasa por aprobar una ley, aunque se ha agregado de que finalmente el PSOE-M se haya "autoenmendado" al formular su propuesta de forma más genérica.

Por otro lado, ha comentado que otros aspectos que menciona la proposición no de ley ya se han tomado en cuenta por parte del Gobierno regional, como facilitar la escolarización efectiva de hijos de familias monoparentales en centros públicos o establecer medidas de atención prioritaria para el acceso a la vivienda.

Por su parte, el diputado Alberto Reyero, de Ciudadanos, ha indicado que su grupo no está de acuerdo con algunas de las medidas que propone el PSOE-M, como la creación de un programa de garantía de ingresos.

"Lo convertiría en una especie de renta mínima de inserción para familias monoparentales que complicaría un sistema ya de por sí muy complejo", ha declarado.

Asimismo, opina que aprobar una ley autonómica para proteger a las familias monoparentales en ausencia de un marco estatal "establecería criterios distintos en cada comunidad autónoma", algo con lo que tampoco están de acuerdo.