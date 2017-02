Rajoy se reunirá mañana con May en Malta antes de la cumbre de la UE

Madrid, 2 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantendrá mañana una reunión en Malta con la primera ministra británica, Theresa May, antes del inicio de la cumbre en la que los líderes europeos analizarán retos de futuro como el que supone el "brexit".

La reunión, según han informado fuentes del Ejecutivo español, ha sido solicitada por May, y en ella expondrá previsiblemente al presidente del Gobierno algunos detalles de su hoja de ruta para pedir oficialmente a Bruselas la salida del Reino Unido de la Europa comunitaria.

Rajoy y su homóloga británica ya se reunieron en Madrid el pasado 13 de octubre, en la que fue la primera visita a España de May desde que sustituyó a David Cameron al frente del Gobierno británico a consecuencia del triunfo en referéndum de los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Las fuentes citadas han explicado que, mañana, Rajoy reiterará a May que la UE no comenzará la negociación de la salida del Reino Unido hasta que este país no presente la petición oficialmente, paso que la primera ministra británica prevé dar en marzo.

Además, expondrá que no puede haber una negociación separada de las cuatro libertades que implica la pertenencia a la Unión Europea: personas, capitales, mercancías y servicios.