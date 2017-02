El PP, dispuesto a aprobar en su Congreso la rehabilitación de los absueltos por corrupción

¿Errejón ya devolvió el dinero de la beca después de que el expediente abierto por la Universidad de Málaga (el contratador y pagador) determinara que no había cumplido su trabajo?



NO



¿Ha pasado algo con Echenique después de reconocer que estuvo años con un contratado si seguridad social ni facturas (dinero en sobres y B)?



NO



¿Y con Monedero, pagando 240.000 euros a Hacienda tras 3 notificaciones de inspección de Hacienda sin poderse entregar por "ausente" en su casa y en su trabajo?



NO



¿Y con Tania y su hermano cobrando 1,2 millones?



Podemos rehabilita a sus corruptos con toda tranquilidad, estamos abriendo el camino, como en tantas otras cosas. Sin nosotros, tampoco había democracia ni respeto por los trabajadores, ni la enseñanza era pública, ni había Sanidad, ni se limpiaban las calles de Madrid...