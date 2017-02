Mas califica de "montaje, escándalo y vergüenza" la operación contra CDC

Los abogados de los detenidos plantean querellarse contra la Fiscalía

Mas vincula la operación judicial al juicio al que se someterá el lunes

El expresidente de la Generalitat y líder del PDeCAT Artur Mas ha calificado este viernes de "montaje, escándalo y vergüenza" la operación de la Guardia Civil contra la presunta financiación irregular de CDC y ha asegurado que los abogados de los detenidos plantean querellarse contra la Fiscalía por abuso de poder.

"Quién actúa pasando del juez es la Fiscalía y los propios abogados entendidos en esta materia no conocen precedentes de este tipo", ha explicado en declaraciones a Catalunya Ràdio, donde ha asegurado que pone la mano en el fuego por los detenidos.

Mas ha vinculado la operación judicial al juicio al que tiene que someterse el lunes por la consulta soberanista del 9 de noviembre: cree que se actúa contra una presunta financiación irregular de su partido para contrarrestar la manifestaciones soberanistas previstas para el lunes en su apoyo.

Convencido de su correcta actuación en el 9N

El líder del PDeCAT, Artur Mas, ha asegurado que está "hiperconvencido" de que no cometió ningún delito organizando la consulta soberanista del 9N, pero ha asegurado que contempla que le inhabiliten tras el juicio que empieza el lunes.

"Si no me inhabilitan sería una sorpresa y ya me gustaría tener esta sorpresa, pero no tengo la botella de cava preparada". Ha asegurado también que en el juicio no pondrá fácil una sentencia de inhabilitación.

Ante el hecho de que el Gobierno central plantee medidas coercitivas para frenar el referéndum que la Generalitat tiene previsto para septiembre de 2017, ha avisado de que la gente reaccionará si esto ocurre: "No se encontrarán a un país -Cataluña- arrodillado".