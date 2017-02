López dice que el separatismo no es una broma y que hay que aplicar la ley

Madrid, 3 feb (EFE).- El aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha arremetido hoy contra quienes quieren levantar fronteras para convertirse en "islas de soberanía exclusivas y excluyentes", y ha recalcado que hay que aplicar la ley frente al desafío independentista, porque "no es ninguna broma".

"Hoy quiero decir que hay que aplicar la ley", ha subrayado López, en un desayuno informativo en el que ha subrayado que "no es una cuestión solo de legalidad, es una cuestión de defensa de la democracia".

No obstante, ha precisado que el artículo 155 de la Constitución tiene "demasiada leyenda: parece que puede suspender la autonomía, pero no es verdad" y ha instado a tratar de buscar otras fórmulas.

Ha asegurado que no se dejará engañar nunca por quienes defienden el derecho a decidir y se saltan las normas según les conviene, porque "por encima de todo esto está el respeto a la ley".

"La mayor irresponsabilidad está ahora en la parte de los independentistas que proponen referéndum sí o sí, es decir, fractura sí o sí", ha recalcado.

En cualquier caso, ha matizado que lo primero que hay que pensar frente al independentismo es que nunca se debería haber llegado hasta la situación actual y ha responsabilizado también al Gobierno del PP por su política de "tierra quemada".

"Quien ha esperado a ver si el problema se soluciona solo ha sido Mariano Rajoy en la Moncloa", ha insistido y ha defendido la necesidad de establecer vías de diálogo, porque "los problemas si no se abordan no sólo no se resuelven, sino que aumentan y se pudren".

El candidato a las primarias ha dicho que hay que ayudar a los catalanes y ha abogado por "sumar" territorios en un proyecto "atractivo" en el que todos se sientan cómodos.

A su entender, los conceptos del pasado, como "identidad nacional única" y "Estado soberano", no sirven para aliviar las tensiones territoriales ni modernizar el modelo de Estado.

"Este es el tiempo de las identidades diversas, plurales y compartidas, que permiten sentirse a la vez vasco, español y europeo, en la proporción y en el orden que cada uno quiera", ha subrayado López, para quien "en un mundo independiente nadie puede aspirar a una soberanía propia y exclusiva".

El dirigente socialista ha resaltad las identidades y la soberanías "compartidas", las primeras para que "cada cual se sienta libremente como quiera" y las segundas para que todos puedan disfrutar como ciudadanos europeos y del mundo "con reglas y garantías globales".

Y frente a quienes quieren levantar nuevas fronteras para convertirse en "islas de soberanías exclusivas y excluyentes", ha insistido en la necesidad de ceder soberanía hacia Europa.

En su opinión, España debe ser un espacio y un proyecto compartido de libertad y progreso y debe ser reconocida como un país plural y diverso, con sus singularidades y diferencias.

"Y no nos tiene que dar miedo a reconocer la verdad de esta España tan diversa", ha destacado López.