La diputada del PSOE Susana Sumelzo apoyará este sábado a Pedro Sánchez en Zaragoza para defender "un partido renovado"

3/02/2017 - 12:36

La diputada del PSOE Zaragoza al Congreso, Susana Sumelzo, participará este sábado en el acto público que protagonizará el aspirante a la Secretaría General federal, Pedro Sánchez, a partir de las 12.00 horas en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza. Sin dar "carta blanca", Sumelzo apoya este "proyecto renovado".

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

Sumelzo será la primera en intervenir en un acto que cerrará Sánchez y al que asistirán los diputados Odón Elorza, Zaida Cantera y Margarita Robles. El evento, convocado por las redes sociales, está abierto a toda la ciudadanía, no solo a militantes del PSOE.

En declaraciones a Europa Press, Susana Sumelzo ha señalado que el de Pedro Sánchez es "para mí el mismo proyecto que se interrumpió el 1 de octubre, muy diferente al que está ejerciendo la Gestora", añadiendo que es "un proyecto de país diferente al que supone el Gobierno del PP".

Ha expresado que "es más un apoyo a un proyecto que a una persona, a un modelo de partido" centrado en la militancia, lamentando que "hoy tenemos una Gestora haciendo justo lo contrario".

Ha manifestado su gran respeto hacia Patxi López, también aspirante, y ha considerado que "le unen más cosas con Pedro Sánchez que las que le separan", tras lo que ha aseverado que "hoy Pedro tiene un valor que es la coherencia, el compromiso con la palabra dada y yo, después de votar no a un Gobierno del PP, me siento más cerca de Pedro Sánchez que de Patxi López".

Por otra parte, Susana Sumelzo ha rechazado el video con el que se ha promocionado el acto, señalando que trabaja por "una política en la que no se hagan bromas ni se falte al respeto de la gente". "No quiero ser partícipe de algo con lo que yo no estoy de acuerdo", ha subrayado.