Bescansa ve a Iglesias y Errejón "atrapados en una lógica que va en contra de todo y contra ellos mismos"

3/02/2017 - 13:00

La secretaria general del grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso, Carolina Bescansa, ha lamentado este viernes que el secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, y el secretario político, Íñigo Errejón, "están atrapados en una lógica que va en contra de todo y todos, incluso contra ellos mismos, lo que no ayuda a solventar la "crisis de crecimiento" por la que atraviesa Podemos.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Así, ha asegurado que el problema de Podemos es una "crisis de crecimiento" en la que hay partes que "se desarrollan más deprisa" que otras. "Nadie ha hecho lo que ha conseguido Podemos en Europa, ni probablemente en ninguna país del mundo, pero cuando hay una crisis de crecimiento hay partes que se desarrollan muy deprisa y partes que no", ha remarcado.

Ante esto, Bescansa ha insistido en que lo que ocurre "no es un problema de que no haya diferencias" porque "hay esas diferencias y muchísimas más". Pero esas diferencias, que hasta ahora habían sido "la fuente de fuerza" del partido, ahora se han convertido en algo que "va en contra de todos". Por esto, ha afirmado que le entristece que sus compañeros, Iglesias y Errejón, "no estén escuchando el mandato de la gente" porque, según ha avisado, "si no lo hacen ahora tendrán que hacerlo después".

La diputada ha considerado que es necesario "un Podemos distinto" que también "funcione de otra forma con más normas", en resumen "un Podemos más formal". La diputada ha abogado por un Podemos "descentralizado" que "se parezca al proyecto de país que representa". Así, ha asegurado que el partido tiene que dejar de ser una organización "centralista" y profundizar, entre otras cosas, en la definición del papel de los círculos y en la "descentralización territorial".

REPRODUCCIÓN DE CONDUCTAS MACHISTAS

Por otro lado, Bescansa ha criticado que Podemos haya sido "un espacio informal" que "haya reproducido pautas del machismo que permanecen en la sociedad". "Si tuviéramos una estructura más formal, donde estuviesen más claras las normas sobre las reglas del juego se habrían reproducido menos esas cosas malas de la sociedad", ha añadido.

Preguntada por si es partidaria de la acumulación de cargos dentro de su partido, Bescansa ha asegurado que eso es uno de los "efectos" de la "crisis de crecimiento" en Podemos. "No se pueden hacer muchas cosas y hacerlas todas bien, al final al hacer muchas cosas alguna acabarás haciendo mal", ha dicho, al tiempo que ha añadido que no hay que "individualizar" porque hay "mucha gente preparada" para sacar el adelante el partido.

CORRUPCIÓN "TRANSVERSAL"

En referencia a los casos de corrupción de actualidad, como la presunta financiación ilegal de CDC a través de la trama del "caso 3 por ciento" o la investigación que se abrirá al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, Bescansa ha aseverado que "existe un problema de corrupción transversal a los viejos partidos".

Sobre esto, la diputada ha afirmado que, en lo que respecta a CDC, también hay un "problema de judicialización de un problema político que es el derecho a decidir". Por otro lado, ha celebrado la apertura de la investigación a Sánchez, "que ha sido un escándalo porque casi por la ley Berlusconi se va de rositas".

"Existen conexiones entre lo que llaman 'cloacas del Estado' y este intento de judicializar las decisiones políticas creo que hay que descartarlo", ha añadido, y ha insistido en que la corrupción "es uno de los componentes más tóxicos de la democracia".