Errejón, seguro de que habrá "generosidad a raudales" tras asamblea de Podemos

Madrid, 3 feb (EFE).- El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, se ha mostrado convencido de que habrá en el partido "generosidad a raudales" tras su asamblea y ha prometido que "todos" en la organización se pondrán a trabajar después, desde el "minuto uno", para demostrar que son una alternativa de Gobierno.

En declaraciones en el Congreso, Errejón ha insistido en que no contempla "en modo alguno" optar al liderazgo de la organización. "Mi secretario general es Pablo Iglesias", ha reiterado.

Y a preguntas de los periodistas sobre "futuribles" que dice no contemplar, como que Iglesias no fuese elegido o dejase la Secretaría General si no ganase su proyecto, Errejón ha asegurado que en ese "remotísimo caso" él también pondría su cargo a disposición del partido, porque "por encima de todo está el proyecto".

De cualquier modo ha advertido de que "hay que mandar obedeciendo" y estar donde les "ponga" la gente.

Por eso, tras insistir en que está convencido de que Iglesias será elegido secretario general, ha considerado que el líder de Podemos "tiene que cumplir con esa tarea" y ha prometido que estará "a su lado" para que lo haga.

Ha añadido, además, que él "en ningún caso" supondrá "ningún obstáculo" para que Podemos construya un proyecto "más unido" y salga de Vistalegre II más fuerte y "con más capacidad de gobernar España".