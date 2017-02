El Gobierno ofrece "mano tendida" a la Generalitat y evita detallar medidas coercitivas si hay referéndum

3/02/2017 - 15:55

Méndez de Vigo dice que "el único plan" del Gobierno es diálogo y cumplimiento de la ley

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que si se convoca un referéndum de independencia en Cataluña "hay que aplicar la ley" pero ha evitado entrar en cuáles serían las medidas que el Ejecutivo podría poner en marcha para responder a una consulta "ilegal". Tras reiterar su oferta de "mano tendida", ha señalado que se trata de "convencer" de que se puede dialogar dentro de la legalidad.

Así se ha pronunciado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que hace unos días desde el Palacio de la Moncloa se confirmase una estrategia a nivel ministerial, con todos los escenarios posibles para responder a cada paso que se dé en la hoja de ruta soberanista. Ese plan del Ejecutivo incluiría tanto medidas jurídicas -entre ellas recurrir al Tribunal Constitucional-- como medidas coercitivas, sin descartar la opción poder precintar colegidos.

Al ser preguntado expresamente cuáles serían esas medidas concretas que tiene previstas el Gobierno y si en el caso de Educación podría ser controlar los colegios para impedir que abran, Méndez de Vigo ha indicado que el Ejecutivo "cree que hay que aplicar la ley" y ha añadido que si "algunos" pretenden hacer una consulta que es "ilegal", no puede "llevarse a cabo".

"El Gobierno no va a entrar en una dinámica de decir lo que haría en el caso de... Lo que quiere es convencer, razonar y explicar que se pueden acordar cosas, que se puede dialogar y que no hay que buscar unas soluciones que no estén contempladas en la ley", ha manifestado, para agregar que "la gente entiende esa voluntad de diálogo" que está predicando el Ejecutivo del PP y que "no se deben hacer cosas ilegales".

En este sentido, ha señalado que la posición del Gobierno es "siempre la misma: diálogo dentro de la ley", puesto que hay "un espacio enorme para dialogar y hablar" de los problemas que interesan a los ciudadanos. A su entender, es importante no incumplir las reglas del juego y el planteamiento de convocar un referéndum "no tiene sentido alguno".

LA "MAYORÍA" DE LOS CATALANES QUIEREN ESE DIÁLOGO

Ante el hecho de que la Generalitat diga que Rajoy ha sustituido la 'operación diálogo' por la 'operación precinto', el ministro ha enfatizado que "el plan del Gobierno, el único plan, es diálogo y ley, y nada más". Así, ha dicho que confían en que ese diálogo tenga "frutos" porque hay "una inmensa mayoría de catalanes" que quieren ese diálogo.

Méndez de Vigo ha subrayado que el Gobierno practica una política de "mano tendida" y de "invitación permanente" al diálogo y ha agregado que serán los ciudadanos los que deban juzgar si la actuación de la Generalitat es o no la "correcta", tras gestos como el de ausentarse de la reunión de la Conferencia de Presidentes el pasado 17 de enero.

Por eso, ha reiterado que el Gobierno de Mariano Rajoy va a seguir impulsando el diálogo y va a mantener "la mano tendida" para encontrar acuerdos y resolver problemas que afectan al a "vida cotidiana" de la gente. "Porque creemos en el diálogo y porque en las sociedades democráticas es lo que hay que hacer, hablar, dialogar y escuchar", ha apostillado.

"VAMOS A SEGUIR HACIENDO ESA OFERTA DE DIÁLOGO"

En cuanto a si ve factible en el actual escenario una reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, Iñigo Méndez de Vigo ha indicado que el Gobierno celebran "habitualmente" reuniones con consejeros autonómicos y grupos parlamentarios. "Todos las celebramos con naturalidad y eso me importa mucho ponerlo de manifiesto", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que cuando el Gobierno y una comunidad autónoma no están de acuerdo "hablan" y "generalmente lo resuelven". Eso sí, ha admitido que hay cosas que es "mejor tratarlas de forma confidencial y no hacerlo a la luz del día". "Por tanto, vamos a seguir hablando, vamos a seguir manteniendo la tranquilidad y vamos a seguir haciendo esa oferta de diálogo que creo que es la que interesa a España", ha resaltado.