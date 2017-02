Patxi López espera que el acto con alcaldes del PSOE no se convoque para que Susana Díaz "haga proselitismo"

3/02/2017 - 16:45

El diputado vasco y aspirante a la secretaría general del PSOE, Patxi López, ha dicho este viernes que espera que el acto que ha convocado en Madrid el alcalde de Vigo, Abel Caballero, con otros primeros ediles socialistas no se convoque para que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, "haga proselitismo".

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Espero que el acto del día 11 de febrero no se convoque para que Susana Díaz o cualquier otro haga anuncios o proselitismo. Un acto de alcaldes espero que se convoque a favor del conjunto del Partido Socialista", ha afirmado López en un desayuno informativo en Madrid.

El exlehendakari se ha referido así al encuentro que ha organizado Caballero junto con otros alcaldes del PSOE para escenificar el respaldo que concitaría un paso al frente de la presidenta andaluza, algo que el primer edil de Vigo ya le ha pedido en reiteradas ocasiones.

DECISIÓN PERSONAL PARA UN OBJETIVO COLECTIVO

López, que fue el primer socialista en anunciar su candidatura, considera que la decisión de presentarse o no es "una decisión personal para un objetivo colectivo", por lo que opina que será la presidenta andaluza la que decida si aspira a liderar el partido.

El exlehendakari no cree que el hecho de que Díaz no sea diputada en el Congreso no supone un "handicap" para presentarse a la Secretaría General del PSOE y convertirse en líder de la oposición porque hoy en día "se puede hacer oposición en muchos sitios".

Sin embargo, no estaría de acuerdo con que la líder de los socialistas andaluces compaginara su cargo de presidenta de la Junta con el de líder del PSOE si ganase las primarias previstas para el próximo mes de mayo.

"Poder se puede todo, pero creo que las circunstancias actuales del PSOE necesitan un secretario general a tiempo completo", ha subrayado López.