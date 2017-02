La Unión Europea expresa "preocupación" por las decisiones y actitudes de Trump

La Valeta, 3 feb (EFE).- Los países de la Unión Europea mostraron hoy de forma unánime su "preocupación" por algunas decisiones y actitudes del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero aseguraron que no hay "sentimiento antiamericano" en la UE, durante la cumbre informal de La Valeta.

"Hay preocupación en los Veintiocho por algunas decisiones tomadas por la nueva Administración estadounidense y por algunas actitudes adoptadas por esa Administración", dijo en rueda de prensa el primer ministro maltés, Joseph Muscat, presidente de turno de la UE este semestre.

No obstante, "no hubo ningún sentimiento de antiamericanismo" en la cumbre a veintiocho, sino de que "tenemos que comprometernos igualmente con Estados Unidos", pero sin "permanecer callados en lo referente a principios", afirmó.

"Como en toda buena relación, tendremos que decir claramente cuándo creamos que esos principios son pisoteados", agregó.

Muscat señaló que los líderes comunitarios abordaron "muy abiertamente" la relación transatlántica.

Preguntado sobre si el mayor peligro para el futuro de la UE es Trump o el presidente ruso, Vladímir Putin, Muscat respondió: "La mayor amenaza es que no nos demos cuenta de que vivimos en momentos históricos, tenemos que actuar juntos".

A la pregunta de si la UE espera un papel especial del Reino Unido en la relación con Estados Unidos, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que la intención es mantener "una amistad y relación transatlántica lo más fuerte posible".

"El Reino Unido puede, dentro o fuera de la UE, ser muy útil, y no me cabe duda después de las discusiones de hoy y de lo dicho por (la primera ministra británica) Theresa May", indicó.

Tusk señaló que hay "cierto espíritu de solidaridad entre los veintiocho Estados miembros", lo que calificó de "bueno", así como una "fuerte voluntad de proteger nuestra única relación con EE.UU., la libertad transatlántica y el orden internacional".

"Estamos verdaderamente determinados a ello, Theresa May y los demás primeros ministros, toda la UE. Para todos nosotros ésta es la mayor prioridad política, proteger nuestras relaciones con Estados Unidos", afirmó.

El presidente del Consejo Europeo también subrayó: "Tenemos diferentes temperamentos, diferentes formas de expresarnos, pero una sola meta, proteger a la UE, nuestra dignidad europea, nuestros intereses europeos".

"Aquí nos mostramos absolutamente unidos y no tengo dudas sobre que, en lo que se refiere a la sustancia, recibí total apoyo en mi evaluación sobre cuáles son los verdaderos desafíos para Europa", concluyó.