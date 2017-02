Errejón llama a un Podemos "que se sacuda los complejos de la izquierda" y "arranque al Gobierno victorias concretas"

4/02/2017 - 14:24

Lanza su campaña con un cartel en el que aparece abrazado a Iglesias: "Nos podéis tener a todos"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha lanzado este sábado su campaña para el Congreso de Vistalegre con un llamamiento a "que se sacuda los complejos de la izquierda tradicional de los noventa" y que, de manera "urgente", arranque "victorias concretas" al Gobierno del PP, al que ha acusado de "maltratar" a los ciudadanos y ser "ineficaz" pero "débil".

Ante más de 750 personas en el cine Palafox de Madrid, Errejón ha propuesto a su partido "liderar" cuatro grandes acuerdos de país: por la transición energética y un nuevo modelo productivo, por un pacto intergeneracional que acabe con la precariedad y por un modelo territorial que sea consciente de que no hay más pegamento que "la libre voluntad de los pueblos".

El cuarto es contra los "vientos del odio" representados por Donald Trump en Estados Unidos o Marine Le Pen en Francia. "Si hoy podemos decir orgullosos en España 'No pasarán' es porque estamos construyendo una fuerza política popular y democrática", ha remarcado.

Errejón ha insistido en su tesis de apostar por un Podemos que no "se atrinchere", no se "fortifique" y no caiga en el error de la izquierda tradicional de "regañar" a los votantes, sino que opte por la "transversalidad", que demuestre que puede gobernar y que se dedique a ampliar derechos también a quienes no les votan.

El acto ha estado presidido por un cartel que mostraba a Errejón enlazado con el secretario general del partido, Pablo Iglesias, en un intento de reforzar la idea del "tándem" y frente a lo que considera un intento de la candidatura de Iglesias de plantear el proceso congresual como un "plebiscito" en torno a la figura de Iglesias. "No se puede jugar permanentemente a cara o cruz", ha remarcado.

Por eso, ha pedido a sus partidarios que tengan paciencia en la semana que resta hasta Vistalegre y que no digan "nada que dificulte que el día después" todos puedan estar juntos, porque esa unidad es "imprescindible" para no dar una "alegría" a los adversarios. Ese es el mensaje que ha repetido también a las más de 200 personas que se han quedado fuera, antes de empezar al acto.

