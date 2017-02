Gabriel Rufián se burla de Albert Rivera: "Cuando se cruza conmigo no me saluda, levita"

Gabriel Rufián, en el Congreso de los Diputados. Imagen: EFE

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, se ha convertido en uno de los políticos que más pasiones levantan y que ha generado mayor popularidad en el último año.



La controversia marca sus formas y la expresión de su ideario independentista, que hizo patente en la tribuna pública desde una de las ceremonias fallidas de investidura. Pronuncia sus discursos a golpe de 'tuit', con frases que no superan los 140 caracteres -muchas de sus ideas ya han sido publicadas previamente en las redes sociales- y con un ritmo lento y exasperante que desafía todas las leyes de la retórica y la oratoria."Cuanto más nervioso me pongo, más despacio hablo", se excusa.

En una entrevista que este sábado publica Papel, de El Mundo, Rufián desliza sus impresiones sobre su paso por el Congreso. "Cuando entras en el Parlamento, te tienes que tomar la pastilla roja para saber que eso es Matrix, que no es real", afirma.

Asegura que su objetivo no es provocar, sino "decir lo que es cierto", e interpreta que eso molesta a muchos, lo que identifica con un síntoma que hace bien su trabajo.

Enemigos no le faltan a Rufián. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, emerge como su particular 'bestia negra'. La relación es tan mala, que ni se saludan en el Congreso. Rufián aprovecha este hecho para burlarse del líder catalán: "Cuando se cruza conmigo no me saluda, levita". De Rivera dice que "es un señor muy importante, y yo no tanto".

En esta entrevista, Rufián justifica ser un líder independentista que usa el castellano en actos públicos y niega el popular dicho del "España nos roba": "Esa frase es una barbaridad, solo la defiende un sector minoritario del independentismo". Tampoco tiene complejos en reconocer sus "raíces españolas" o que le gustan "bastantes cosas de la cultura del Estado español".

Acerca del referéndum unilateral de Cataluña, Rufián se muestra convencido al cien por cien de que se celebrará, y apoya la desobediencia civil y legal como una necesidad para los "avances sociales, políticos y laborales".