Patxi López: La imagen del PSOE no puede ser la alianza con el Gobierno del PP

Madrid, 5 feb (EFE).- El exlehendakari y aspirante a secretario general del PSOE Patxi López cree que la gestora ha conseguido "cosas que están bien" en los acuerdos a los que ha llegado con el Gobierno de Rajoy durante los últimos meses, pero advierte de que "no puede ser esa la imagen y la posición permanente" de los socialistas.

"La imagen del PSOE no puede ser permanentemente la de la alianza con el Gobierno del PP", sostiene Patxi López en una entrevista con Efe, en la que rechaza continuar por ese camino para "edulcorar o quitar algunos de los asuntos más sangrantes de la reforma laboral" y se decanta por "buscar otra vía para derogarla de verdad".

En esa línea, ha advertido también a la gestora de que "no puede permitir que haya unos Presupuestos Generales del Estado que contengan más recortes, ni que no empiecen ya a recuperar lo que hemos perdido y que sean unos presupuestos que por cumplir los compromisos europeos, que hay que cumplir, sigamos rebajando la columna de los gastos y no hablemos nunca de la de los ingresos".

A su juicio, el PSOE "nunca debiera estar en eso con el PP, sino dar un giro radical" y demostrar que representa una "alternativa radicalmente diferente" a las políticas que ha "impuesto la derecha".

Tras admitir que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy podría "chantajear" al PSOE con una nueva convocatoria electoral, ha aseverado que el PSOE "no debe de tener nunca miedo a unas elecciones". "No digo que busque unas elecciones. Digo que aceptar chantajes, ninguno".

Dos semanas después del anuncio de su candidatura -en nombre de una "izquierda exigente" que aspira a "unir" al partido-, el diputado vasco rechaza la idea de que le apoyen más algunos dirigentes y cuadros medios que sus bases y se muestra convencido de que la "inmensa mayoría" de los militantes respalda su posición.

Al autodenominado "candidato de los militantes", Pedro Sánchez, le replica que "nadie tiene en exclusiva la referencia de la militancia" y que los afiliados socialistas son "lo suficientemente maduros como para no seguir directrices cerradas de nadie".

Defensor de que la militancia tiene que "decidir en momentos de especial relevancia e incertidumbre o de división" entre sus dirigentes, López cree que eso debe ser algo "complementario" del modelo de democracia representativa que rige en su partido y prevé que en el 39 Congreso Federal del 17 y 18 de junio tendrán "entre todos" que "regular qué cuestiones se consulta a la militancia".

Sobre la promesa de Sánchez de incluir en los Estatutos como "obligatorio" la consulta a los militantes de todos los acuerdos de gobierno, ha apuntado que es algo que "ya se ha hecho" y que no cree que "nadie vaya a ir para atrás".

En la entrevista, el precandidato subraya que, si consigue más avales que Sánchez, no le pedirá a éste que se retire de la competición y ha asegurado que no buscará durante la campaña oficial una "guerra de avales" ni un "socialismo al peso", sino un "debate de ideas".

"Se trata de que cada uno consiga los avales suficientes, no del ejercicio de ver quién tiene más, y a partir de ahí seguir convenciendo a la militancia de tu propuesta y de tu proyecto", argumenta.

En su opinión, el próximo congreso "no puede ser un debate pequeño, ridículo, entre pedristas, susanistas y pachistas", sino que debe servir para "participar y protagonizar los grandes debates que tiene la izquierda en el conjunto de Europa".

Para el diputado vasco, la socialdemocracia está pasando "casi a la irrelevancia porque no se identifica como una alternativa a la globalización liberal que se está imponiendo".

"Mientras no exista esa alternativa, el Estado del bienestar se debilita y se trata de manera miserable a los refugiados", ha lamentado, convencido de que la respuesta es un "proyecto de una izquierda exigente, no de pancarta ni megáfono, una izquierda que quiere transformar la realidad y que sabe que se puede hacer".

López, que recalca que "lo fundamental es votar en el PSOE para unir, no para dividir", y que su candidatura no va "contra nadie ni para evitar que nadie se presente", reclama que dé un paso al frente "todo el que crea y quiera poder defender una propuesta diferente, que sea buena para el PSOE y para la izquierda en el conjunto de España".

El que fuera lehendakari y presidente del Congreso no menciona a la presidenta andaluza, Susana Díaz, la que podría ser la tercera candidata en unas primarias todavía no convocadas, para las que aún quedan tres meses, pero no niega que la está esperando: "Yo espero a todo aquel o aquella que crea tiene una propuesta y un proyecto que defender".