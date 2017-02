'Génova' busca acuerdos antes de su congreso en gestación subrogada, aborto y custodia compartida

5/02/2017 - 11:34

El PP acepta enmiendas sobre renta familiar per cápita y para que Trabajo vele por evitar discriminaciones por embarazo

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, y su equipo están negociando las enmiendas que se han presentado a la Ponencia Social para llevar pocos frentes abiertos al Congreso Nacional que el partido celebrará dentro de una semana. Por el momento, hay tres bloques claros relativos a la gestación subrogada, aborto y custodia compartida en los que se quiere buscar consensos y evitar la votación, que podría evidenciar las dos 'almas' que hay en PP en temas más sensibles, informaron a Europa Press fuentes populares.

La ponencia Social ha recibido más de 700 enmiendas. Por el momento, se han negociado las que presentan menos dificultad, dejando para el tramo final las que han provocado más división en las filas del partido, como las relativas al aborto y la gestación subrogada.

Hace unos días, el portavoz del partido, Pablo Casado, aseguró que van a intentar tener una posición "transversal", que no perjudique la opinión de nadie porque, según dijo, el PP tiene que ser "la casa común de muchas sensibilidades".

LA GESTACIÓN SUBROGADA

La maternidad subrogada se ha convertido en uno de los temas 'estrella' del cónclave del PP --que se celebrará entre los días 10 y 12 de febrero-- con enmiendas a favor y en contra de su regulación. La exdiputada y exportavoz Lourdes Méndez ha pedido expresamente que se siga prohibiendo su regulación, y hay más enmiendas en esa misma línea.

Por el contrario, destacados pesos pesados del PP se han posicionado a favor de regularla, como es el caso del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la portavoz del grupo municipal del PP, Esperanza Aguirre, o el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno.

Los defensores de regular la gestación subrogada consideran que por una vez el Partido Popular debe ser pionero en este debate social, a diferencia de lo ocurrido en el pasado con leyes como la del matrimonio gay o el divorcio.

DIVISIÓN SOBRE EL ABORTO

Otro de los bloques de la ponencia social es el relativo al aborto, después de que varios compromisarios hayan defendido la reforma de la actual ley de plazos que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los promotores de estas enmiendas defienden ir en la línea del recurso que el PP presentó al Tribunal Constitucional en junio de 2010, si bien algunos miembros del partido van más allá y piden defender el derecho a la vida desde su "concepción" a la "muerte natural".

Este tipo de enmiendas evidencian las dos 'almas' que conviven en el PP en asuntos sensibles como el aborto, algo que se visualizó el 15 de abril de 2105 durante la votación de la reforma de esa ley de plazos para impedir que las menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno.

Ya entonces varios diputados provida del Grupo Popular no votaron esa reforma del aborto por entender que era "limitada" y criticaron que no se diera libertad de voto a los parlamentarios al tratarse de "temas de conciencia". De hecho, hay una enmienda sobre la mesa relativa a que se permita el voto en conciencia, un tema sobre el que 'Génova' aún no tiene una decisión tomada.

CUSTODIA COMPARTIDA

También hay varias enmiendas relativas a la custodia compartida, entre ellas la presentada por el PP valenciano, que aboga por que el partido la defienda en línea con una ley aprobad en 2011, cuando gobernaba el PP en la región, para que en caso de no acuerdo entre los padres, se contemplase como regla general la custodia compartida. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló esa norma valenciana en noviembre del año pasado alegando que invadía competencias estatales.

Fuentes del PP consultadas por Europa Press ven posible llegar a un acuerdo en este punto. De hecho, el pacto de investidura que se firmó con Ciudadanos a finales de agosto recoge textualmente "impulsar las reformas legales necesarias para incorporar en el Código Civil la custodia compartida como modalidad más deseable en el caso de separación o divorcio, haciendo prevalecer el interés superior del menor".

ENMIENDAS YA ACEPTADAS

Aunque el exdiputado madrileño del PP Luis Peral no tiene aún una respuesta de 'Génova' sobre su enmienda relativa al voto en conciencia, sí que ha recibido el visto bueno a otra seria de enmiendas que se podrían incorporar a la ponencia social.

Una de ellas es la que propone que la Inspección de Trabajo vele, "con carácter prioritario, para que ninguna mujer sea objeto de perjuicio o discriminación laboral por motivo de su embarazo o maternidad, tanto en su empleo actual como en la solicitud de nuevo empleo".

Peral ha indicado que también cuenta con el aval del PP nacional la enmienda que pide que los profesionales sanitarios, el personal de servicios auxiliares y los centros médicos puedan "ejercitar su derecho a la objeción de conciencia en la práctica de intervenciones o en la dispensación de medicamentos, sin que pueda producirse discriminación alguna en la contratación de dichos centros con las administraciones públicas ni en la situación laboral o en el derecho a la intimidad de las citadas personas".

En el capítulo dedicado a los menores, Peral ha explicado que también se incorporarán previsiblemente las enmiendas para fortalecer la lucha contra los delitos en internet, con especial atención a la protección de la infancia" y se promoverá la tipificación penal, eficaz persecución y prevención de los delitos sexuales contra menores, cometidos tanto en Europa como en cualquier país del mundo.

Igualmente, el PP es favorable a incluir en la ponencia Social una modificación del Código Penal para "tipificar la apología de la pederastia" y promover modificaciones en el Código Penal y en la legislación "sobre publicidad para combatir la apología de la anorexia y de la bulimia".

RENTA FAMILIAR PER CAPITA

Además, el PP es partidario de incluir en las ponencias del Congreso Nacional una enmienda promovida por Luis Peral y Lourdes Méndez sobre la renta per cápita. "Se introducirá la renta familiar per cápita en todos los baremos de las ayudas públicas que tengan en cuenta la situación económica del solicitante", decía una de las enmiendas.

Otra de las enmiendas que el PP incluirá en la ponencia Social es la que pide que el PP se comprometa a estudiar la posibilidad de que "los incentivos laborales que soportan las empresas en relación con la maternidad y paternidad, puedan asumirse por parte de la administración", según ha afirmado Méndez.

Sin embargo, Méndez ha recalcado, en declaraciones a Europa Press, que si el objetivo del PP es que se incremente la natalidad como recoge la ponencia Social hay que "optar por proteger la familia fundada en el matrimonio hombre-mujer" y que el aborto deje de ser un "derecho". En este punto, ha lamentado que exista una concepción relativista de familia, en la que se aceptan todos los modelos de familia de manera idéntica.