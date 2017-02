Villacís no tiene ya reproches para los titiriteros pero no verá la obra

Coslada, 5 feb (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha dicho hoy que, aunque no irá a ver la obra de los titiriteros, no hay nada que "reprochar" porque el público ya no es infantil, la obra no está subvencionada con fondos municipales y se representa en un espacio privado.

Villacís ha reconocido que no tiene quejas porque los titiriteros vuelvan a Madrid con la obra que los llevó a prisión hace un año, "La bruja y don Cristóbal", que esta tarde se representa en el Teatro del Barrio.

Los dos miembros de la compañía Títeres de Abajo, cuya causa judicial se archivó el pasado 11 de enero, fueron acusados de enaltecimiento del terrorismo por esta representación sarcástica, incluida en la programación del Ayuntamiento de Madrid de las fiestas de Carnaval del año pasado.

El espectáculo, en horario infantil, incluía acciones violentas como el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez, el apuñalamiento de un policía o la violación de una monja y la exhibición de una pancarta con el lema 'Gora Alka-Eta'.

"Las cosas han cambiado de forma notable", ha admitido la portavoz municipal en declaraciones a los periodistas en Coslada, donde Ciudadanos celebra su IV Asamblea Nacional.

Ha recalcado que el hecho de que en esta ocasión el público no sean niños es "definitorio", a lo que se suma que ya no está pagada por el Ayuntamiento y que ahora se represente en un teatro.

"Una vez superada esa barrera, lo que decimos es que estaba muy mal seleccionado el público y muy mal revisado el contenido por parte del Ayuntamiento de Madrid, que hizo omisión de sus deberes de control", ha señalado Villacís, que ha recordado que fueron los padres quienes se quejaron de la obra, no los grupos de la oposición.

En cualquier caso, ha subrayado que "la crítica lógicamente no puede ser la misma" y ha matizado que no asistirá a la representación, porque no le gusta ese "tipo de cultura".

"No acudiré, pero no lo reprocho", ha insistido, tras apuntar que "cuando se produce en privado se puede elegir, uno puede verlo o no".

Al congreso de Ciudadanos en Coslada también asiste el portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, quien ha hablado sobre los presupuestos autonómicos que entran esta semana en la fase final de negociación.

Aguado espera que sean "lo más naranja posible" y que el dinero adicional se emplee en "revertir los recortes" y destinarlos a políticas sociales, educación y sanidad.