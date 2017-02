Rita Barberá falleció por una enfermedad del hígado

Cuando yo me muera tengo ya dispuesto en el testamento que me han de enterrar, en una bodega, al pie de una cuba, con un grano de uva en el paladar. (bis)



A mi me gusta el pin, piribi, pin, pin, de la bota empinar, parara, pan, pan,



con el pin, piriri, pin, pin, con el pan, parara, pan, pan,



al que no le gusta el vino, es por no pagar, o no tiene un real.