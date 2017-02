Melilla restringirá el acceso de ONGs al Centro de Acogida de 'menas' porque algunas buscan "un circo mediático"

5/02/2017 - 18:42

El consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura (PP), ha anunciado que se limitará el acceso de organizaciones no gubernamentales (ONGs) al Centro de Acogida de Menores de La Purísima para acabar "con el circo actual", dado que acusa a algunas organizaciones de entrar en el centro de menores extranjeros no acompañados (menas) para realizar informes en su propio beneficio.

MELILLA, 5 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, Daniel Ventura ha señalado que desde que fue nombrado consejero en julio de 2015 ha permitido que todas las organizaciones que lo solicitaron, accedieran a las dependencias de los centros de acogida de 'menas', pero ha subrayado que el paso del tiempo le ha demostrado que algunas sólo buscan lo que ha venido en denominar "el circo mediático".

"Han venido activistas, ONGs y de algunas universidades con la intención, eso nos decían, de buscar cómo ayudar en la problemática de los menores", pero ha denunciado que algunas de estas organizaciones "lo que han hecho ha sido recabar información para su interés y desprestigiar la labor que se realiza desde el Gobierno de la Ciudad, a pesar de las dificultades que tenemos".

Por ello, Daniel Ventura ha anunciado que se podrá visitar los centros de acogida "pero sin que sea un circo, que es lo que ha sido hasta ahora".

En este sentido, el titular de Bienestar Social ha indicado que "no vamos a permitir a este tipo de organizaciones que nos utilizan y critican de forma destructiva". Concretamente ha citado a la Asociación Pro Derecho de la Infancia (Prodein Melilla). Para Daniel Ventura, Prodein se trata de una asociación que "no hace nada, no ha aportado nada ni a la Ciudad ni a los menores".