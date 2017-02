Pedro Sánchez: "Si pierdo las primarias del PSOE, no seguiré en política"

Afirma que no habla con Susana Díaz desde el pasado 1 de octubre

Descarta implícitamente la 'tercera vía' que representa Patxi López

El exlíder socialista, Pedro Sánchez, este fin de semana en Zaragoza. Imagen: EFE

El exsecretario general del PSOE y candidato a primarias para volver a serlo, Pedro Sánchez, ha asegurado que si pierde el proceso interno al que se someterá esta primavera dejará la política.

"Si pierdo, no seguiré en política", ha dicho Sánchez en una entrevista al diario 20 minutos en la que también ha admitido que ha estado "tentado" a no presentarse y "a dejar la política y a dedicarme a hacer otras cosas". Además, el socialista ha remarcado que se presenta "por razones políticas, no por razones personales": "Lo hago porque creo que la única alternativa para que la derecha no siga gobernando en los próximos años".

En la entrevista Sánchez también ha reconocido que no habla con la presidente de la Junta de Andalucía y líder del partido en la región, Susana Díaz, desde el 1 de octubre, día del fatídico Comité Federal que se saldó con la dimisión de Sánchez tras horas de acalorada discusión en la sede de Ferraz.

Pese a este notorio distanciamiento con la que fue su mayor rival interna y la que está llamada a volver a serlo, Sánchez ha dicho que únicamente ha habido "discrepancias" entre ellos, pero ha evitado acusar a la andaluza de falta de lealtada: "Yo fui leal con ella y creo que ella fue leal conmigo".

Inquirido por si cree que la presidenta de la Junta dará el salto y se presentará a las primarias a la Secretaría General, Sánchez ha vuelto a echar balones fuera: "Tendrá que explicarlo ella. Yo no voy a hablar de mis diferencias con el resto de candidatos, yo solamente voy a hablar del proyecto que defiendo. Yo quiero un Partido Socialista donde la militancia decida sobre cuestiones fundamentales como pueda ser por ejemplo la política de alianzas".

De lo que sí se ha quejado Sánchez es de las descalificaciones sufridas por su persona desde el entorno político de Díaz: "Creo que sería bueno que algunos de los dirigentes que están alrededor de Susana, en sus intervenciones públicas midieran sus palabras, y que lo hicieran además con el respeto que nos debemos todos los compañeros".

Cuestionado sobre la candidatura de Patxi López a las mismas primarias, Sánchez ha asegurado que no lo ve como una traición: "No, para nada. Yo en Patxi siempre he visto un compañero, una persona que me ha sido leal, cuando formábamos parte de la misma Ejecutiva, es una persona que ha contado con mi confianza, porque mi propuesta fue hacerle presidente del Congreso de los Diputados, desgraciadamente solamente por cinco meses, y por tanto, cuenta con mi respeto y con todo mi cariño. Insisto, ningún compañero va a ser para mí un adversario".

Sí ha confesado Sánchez que la decisión de López le sorprendió por los plazos escogidos: "Me sorprendió el momento; no que lo hiciera. Había escuchado que tenía intención de presentarse, pero sí el momento de presentarse". Sin embargo, pese a las buenas palabras, el socialista ha echado implícitamente a un lado la 'tercera vía' de su compañero vasco: "El Partido Socialista está en una encrucijada que está atravesando todo el socialismo democrático en Europa. Aquí hay dos opciones: o buscamos la vía portuguesa de entenderse las fuerzas del cambio o buscamos la vía alemana de la Gran Coalición".

En su alocución, Sánchez ha aprovechado para cargar contra la Gestora que preside Javier Fernández, a la que reprocha "haber situado al socialismo en tierra de nadie, haber prolongado de manera inexplicable este proceso tan largo hasta la celebración de un Congreso. Lo que peor le puede venir al país y también al Partido Socialista, y lo que mejor le viene a Rajoy, es tener un PSOE como el de hoy, sin líder. Hasta las positivas medidas que se han aprobado por parte del Grupo Parlamentario Socialista, como es por ejemplo el aumento del salario mínimo interprofesional en un 8%, que es una buena medida, que yo apruebo y que apoyo, no puede ser capitalizado porque no hay líder en el Partido Socialista".