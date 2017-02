Rivera llama a la serenidad y no entrar al trapo del victimismo nacionalista

Madrid, 6 feb (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha llamado hoy a la serenidad y a no entrar al trapo del victimismo nacionalista y su "épica barata de laboratorio" y ha pedido que no se ceda a la presión de los separatistas, que sólo buscan tapar con una "gran cortina de humo" al "partido del 3 por ciento".

Rivera ha hecho estas afirmaciones en TVE al ser preguntado por el comienzo del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista del 9N.

El líder de Cs ha recalcado que no se les juzga por "ningún caso político", sino por saltarse las reglas de juego del Estado de Derecho.

"Es muy triste que en un país democrático los dirigentes políticos sean juzgados por presunta prevaricación y el uso fraudulento de los fondos públicos", ha lamentado.

Rivera ha advertido de que detrás del "victimismo" soberanista se esconde una "gran cortina de humo" para tapar al "partido de las mordidas" y que tiene a "más de media cúpula imputada" con su fundador a la cabeza.

Pero ha insistido en que no pueden seguir impune y ha subrayado que Ciudadanos no va a permitir que Artur Mas se arrogue la representatividad del pueblo de Cataluña, porque ya no es su representante y porque "Cataluña es mucho más que el separatismo".

Según Rivera, "el nacionalismo siempre presiona" y "seguro" que va a intentar presionar a la justicia, pero ha confiado en los jueces y fiscales y se ha mostrado convencido de que a los independentistas no les funcionará el intento de presión "por mucha gente que pongan en la puerta y muchos autores que envíen".

"Lo van a intentar, otra cosa es que lo consigan", ha dicho y ha constatado que "cuando la 'performance' está por delante de cumplir con la justicia, ya dice mucho de los personajes".