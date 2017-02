Albiol tacha a Mas de "cobarde" y ve minoritaria la concentración soberanista

Barcelona, 6 feb (EFE).- El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, ha tachado hoy de "cobarde" al expresidente catalán Artur Mas por responder sólo a las preguntas de su defensa en el juicio por el 9N y ha tildado la concentración soberanista de "numerito", con una asistencia "absolutamente minoritaria".

Tras la reunión de hoy del comité de dirección del PPC, García Albiol se ha referido a la primera sesión del juicio por la consulta soberanista del 9N de 2014, por el que Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau podrían ser inhabilitados.

"Cataluña hoy no se ha parado y la mayoría de los catalanes han seguido con su día a día", ha asegurado Albiol, para quien la concentración de hoy ante las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona es una "prueba" de que "el movimiento independentista va perdiendo credibilidad" y "capacidad de movilización".

Convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM), la concentración ha reunido a unas 40.000 personas según el Ayuntamiento de Barcelona.

Según calcula el líder del PP catalán, más de 7.000 eran cargos electos del PDeCAT, ERC, la CUP y cargos de confianza o "personas con un interés político y económico directo" con el Govern.

En cuanto al contenido de las declaraciones de los encausados, García Albiol ha acusado a Mas de "esconderse detrás de la estelada para intentar disimular" la "malversación de fondos" y "el dinero de los catalanes que se están gastando" en el proceso independentista.

"Vemos a un Mas que no es capaz de dar la cara, que no tiene argumentos", que "se niega a dar explicaciones y que sólo está dispuesto a responder ante los suyos", ha denunciado, en referencia a la decisión del expresident de contestar sólo a las preguntas de las defensas y no al fiscal ni a las acusaciones particulares.

El dirigente popular ha asegurado que "cuando alguien no tiene la valentía o argumentos suficientes para contestar cualquier tipo de preguntas es que tiene algo a esconder".

Según García Albiol, la actitud de Mas ante el juicio es "ignorar los que no son como él" y olvidar las problemáticas de los "catalanes normales", la "misma actitud" que tuvo al frente de la Generalitat.

Ante la petición del expresident de citar a declarar a Mariano Rajoy, el líder del PP Catalán ha asegurado que "Mas está obsesionado" con el presidente del Gobierno, porque "es quien le ha impedido que se salga con la suya".