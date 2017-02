El líder de Podemos en Valencia compara las medidas de Pablo Iglesias con el de Franco y Saddam Hussein

Dice que el partido está fundado en el cesarismo ilustrado de los dictadores

Monedero ha mandado un aviso a Errejón por su cercanía a Montiel

El líder valenciano ha pedido perdón a través de las redes sociales

Pablo Iglesias junto a Antonio Montiel en un acto en Valencia. Imagen: Reuters.

La tensión en Podemos de cara a Vistalegre II sigue en su punto más alto y tras la presentación de candidaturas tanto de Pablo Iglesias como de Íñigo Errejón, las miradas se centran ahora en la Comunidad Valenciana, donde el líder de la formación allí ha atizado duramente al secretario general del partido.

El secretario general de Podemos en la Comunidad valenciana, Antonio Montiel, ha comparado en un acto con diputados y senadores la actuación del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con la de Sadam Hussein y la de Francisco Franco.

"Hemos creado un partido fundado en la idea del cesarismo democrático, con un secretario general y secretarios generales autonómicos, porque la estructura se replicaba, que tenían la capacidad de convocar al pueblo. Podía perder una votación en un Consejo Ciudadano autonómico y directamente convocar una asamblea a los inscritos, por tanto se salta a la organización y llama directamente al pueblo", ha manifestado Montiel en un vídeo que circulaba esta mañana por redes sociales, en el que se refiere así a la consulta convocada por Iglesias en el mes de diciembre.

Montiel continúa diciendo que "esto en teoría constitucional se llama la forma plebiscitaria. Esto lo hacía Saddam Hussein, lo hacía Franco, lo hacía y lo han hecho otros personajes a lo largo de la historia para justificar que entre el líder carismático y el pueblo no hay nada".

Apostilla después que "ellos lo hacían para justificar la dictadura y nosotros tensionábamos la organización con este recurso al pueblo. Esto hay que corregirlo".

Según explicaron fuentes del partido en esta comunidad, se trataba de un acto de campaña celebrado el pasado domingo en La Morada de Valencia. En concreto, era un debate sobre las formas de diversificar el poder en las estructuras políticas.

Las mismas fuentes señalan que estas declaraciones están sacadas de contexto y Montiel se limitaba a explicar la idea del 'cesarismo democrático'.

Sin embargo ha sido Juan Carlos Monedero, fundador de la formación, quien ha reprendido al líder valenciano a través de las redes sociales en un claro mensaje destinado a Errejón, pues Montiel está más cercano a las bases de este que a las de Iglesias.

"Poca ilusión se recupera comparando a tu Secretario General con Hitler. ¡Cuidado Íñigo que terminan llamándote populista los tuyos!", ha declarado Monedero.

Poco más tarde, el propio Montiel ha pedido perdón en Twitter argumentando que no se reconoce en esas declaraciones. "Acabo de escucharme en unas desafortunadas declaraciones. No me reconozco. Nunca compararía a Pablo Iglesias con un dictador", ha sentenciado el líder de Podemos en la Comunidad Valenciana.

