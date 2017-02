El PP, ante la marcha de apoyo a Mas: "Ha sido sobre todo de cargos públicos. La Cataluña real estaba trabajando"

6/02/2017 - 16:11

Casado aconseja a Podemos y a Ada Colau estar "al lado de la legalidad" si quieren ser una "fuerza de ámbito nacional"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que se está juzgando al expresidente de la Generalitat Artur Mas por haber "desobedecido" al Tribunal Constitucional e incumplir la ley convocando una consulta el 9 de noviembre de 2014. Dicho esto, ha señalado que la manifestación previa a su declaración ante el tribunal era "sobre todo" de cargos públicos porque "la Cataluña real estaba trabajando".

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección que ha presidido Mariano Rajoy, después de que miles de personas con 'esteladas', urnas y papeletas blancas se hayan concentrado ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para apoyar a Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau.

"Pensamos sinceramente que la manifestación de hoy que hemos visto es una manifestación sobre todo de cargos públicos. La Cataluña real a esa hora estaba trabajando", ha manifestado Casado, que ha pedido a los dirigentes catalanes que dejen trabajar a la Justicia, que actúa con "absoluta independencia" y "proporcionalidad" para "proteger la democracia".

Preguntado después si el PP cree que todos los que se han manifestado este lunes eran cargos públicos, Casado se ha limitado a decir que ha visto un "baile de cifras" relativo a la asistencia porque hay quien hablaba de 40.000 personas y otros de 17.000 personas. Dicho esto, ha hecho suyas las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegurando que movilizar a los ciudadanos y funcionarios para que te acompañen a un tribunal tiene un "fin espurio" y "un numerito absolutamente impropio" en una democracia.

HACER ESPERAR AL JUEZ

En este sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP ha afirmado que es "absolutamente impropio en una democracia intentar movilizar en la calle para intentar intimidar a un tribunal". Y ha aprovechado para criticar que el juez haya tenido que esperar a Artur Mas "más de media hora para que se presentara".

Tras recordar que "nadie está por encima de la ley", el responsable de Comunicación del PP ha subrayado que la misma ley que ampara la libertad de manifestación, ampara la actuación "independiente" de la Justicia contra Mas y sus dos exconsejeras. "En España no se juzga a nadie por sus ideas políticas sino que se juzga a las personas que incumplen la ley", ha proclamado.

Además, ha recalcado que el proceso secesionistas "no conduce a nada" y está "inflando la misma búrbuja", con una "sobreactuación" por parte de los partidos secesionistas que, según ha dicho, ha "perjudicado" sus propios intereses electorales -en alusión a la antigua Convergencia-- y están "arruinando la concordia y la unidad de Cataluña".

ESPAÑA "NO ROBA" A CATALUÑA

Casado ha dejado claro que España no "roba" a Cataluña ni hay "agravio" con esta autonomía, en la que se han invertido 10.000 millones en los últimos años. A su entender, las últimas informaciones sobre el llamado 'caso del 3%' en el supuesto pago de comisiones evidencia que quien "robaba a Cataluña era Convergencia", que tendrá que ofrecer explicaciones.

"El Gobierno no es un enemigo sino el mejor aliado de los catalanes y espero que eso lo entienda el propio Gobierno de la Generalitat porque justos seremos más fuertes", ha proclamado, para añadir después que el Gobierno del PP se va a hacer "muy presente" en Cataluña.

El portavoz del PP ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a la sociedad catalana y española porque "el Gobierno no va a tolerar el incumplimiento de la ley". Tras confiar en que vuelva el 'seny' a algunos dirigentes catalanes, ha subrayado que si Mas hubiera cumplido la ley y no hubiera sometido a los catalanes a esa "tensión", hoy no estaría sentado en el banquillo.

En cuanto a si cree que ahora se da el mejor clima para una reunión entre Rajoy y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Casado ha dicho desconocer la agenda del presidente del Gobierno, pero ha lamentado que el presidente catalán no acudiera hace dos semanas a la Conferencia de Presidentes que se celebró en el Senado. Dicho esto, ha reiterado la disposición al diálogo del Ejecutivo del PP pero de lo que interesa a los ciudadanos, como las infraestructuras.

LLAMAMIENTO A PODEMOS Y COLAU

En su comparecencia, el vicesecretario de Comunicación del PP ha realizado un llamamiento a Podemos y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para que estén "al lado de la legalidad", "sobre todo su pretenden ser una fuerza política de ámbito nacional y no solo meras confluencias".

Ante el hecho de que la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y dirigente del PSC, Núria Parlon, considere un "despropósito" juzgar a Artur Mas por una consulta sin "consecuencias", Casado ha recalcado que lo que es un "despropósito" es poner en duda la actuación de los tribunales porque la consulta fue "ilegal", y había sido "apercibido" por el TC.