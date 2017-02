Arrimadas: "No por llamarte Mas tienes el orden jurídico a tu servicio"

"No hay una estelada tan grande que tape la corrupción de CiU"

"Pujol, el ideólogo de 'España nos roba' también lo es de cómo robar'

La portavoz de la Ejecutiva de C's cree que la Generalitat busca elecciones

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Imagen: Luis Moreno

Ha sido una de las protagonistas de la Asamblea de Ciudadanos, que ha supuesto su lanzamiento definitivo como una de las figuras más importantes y ascendentes del partido: portavoz de la Ejecutiva nacional, cargo que compaginará con ser la jefa de su grupo en el Parlamento de Cataluña. Cuando a Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) le preguntas, a bocajarro, si es compatible liderar la oposición al independentismo teniendo un pie en Madrid y otro en Barcelona da un "sí" rotundo añadiendo, con una pedagogía muy bien elaborada, que son el único partido con el mismo discurso en toda España.

La entrevista se celebra a las 20.30, casi treinta minutos más tarde de lo previsto y, aunque se alarga más de lo acordado y tiene la agenda cuadrada al minuto da la sensación de tener todo el tiempo del mundo. Es joven, despierta e inteligente. Licenciada en Derecho y Administración y dirección de Empresas, realizó un postgrado en Gestión Empresarial y negocios internacionales. Consultora estratégica de profesión, fue subcampeona en la categoría de Joven europeo del Año en 2014. Desde entonces no ha parado de ascender.

Dice que los dirigentes de la antigua Convergencia no van a encontrar "una estelada lo suficientemente grande como para tapar toda la corrupción de ese partido" e insiste en que ni eso ni "los numeritos en los juzgados" van a poder ocultar la realidad de las mordidas del 3%. Confía en que ésta sea una legislatura larga, niega que haya un Gobierno de coalición de facto y cree que no hay dinero para que haya una renta básica en nuestro país.

Ciudadanos ha celebrado su asamblea general donde usted 'ha ganado enteros' tras ser nombrada portavoz de la Ejecutiva nacional, ¿eso es compatible con ser líder de la oposición en Cataluña?

En nuestro partido sí es compatible porque defendemos el mismo proyecto en toda España, en otras formaciones entiendo que sería muy difícil. No me imagino a Podemos o el PSOE de Cataluña dando mensajes que sean válidos para toda España porque son partidos que han jugado a tener un discurso diferente en cada autonomía. Lo que necesita ahora mismo Cataluña es que seamos fuertes como proyecto alternativo a la Generalitat y poder ser influyentes en toda España.

¿Este congreso ha sido el verdadero pistoletazo de salida de Ciudadanos como gran partido nacional?

Para mí esta asamblea ha sido la constatación de la nueva etapa y del crecimiento de Ciudadanos. La última vez que se hizo un congreso fue hace cinco años. Nuestro objetivo entonces era tener grupo parlamentario propio en el Parlament, y hoy somos líderes de la oposición en Cataluña, tenemos representación en doce parlamentos autonómicos, en más de 700 grupos municipales y somos una fuerza decisiva en toda España. Además, tenemos la vicepresidencia de Alde en el Parlamento europea.

¿Cómo debe interpretarse que hayan abandonado en su ideario la referencia a la socialdemocracia? ¿Hay un viraje ideológico al definirse como un partido liberal, progresista y constitucionalista?

En los anteriores estatutos, refiriéndonos al ideario, se hablaba de cómo surgió C's, de qué corrientes ideológicas se nutría, pero ahora queremos hacer un ideario de cara al futuro. A mí me importa mucho más el contenido que las etiquetas, y creo que este debate ha sido más bien de etiquetas.

¿Esa decisión tiene un componente tacticista porque la socialdemocracia está decayendo en Europa?

No queremos seguir encajándonos en ideas del pasado, sino construir ideas nuevas, y ahora mismo en Europa hay un espacio potente que es el de los demócratas y liberales, donde se podría asimilar un espacio de centro en el que nosotros nos enmarcamos. Queremos mirar al futuro y nuestra referencia ahora mismo es Europa. Por eso nos definimos como liberales, progresistas, demócratas y constitucionalistas.

Dígame, ¿y el caladero electoral de Ciudadanos está en el centro del PP o en la derecha del PSOE?

No nos planteamos tener caladeros de otros partidos. La gente es inteligente y ya le ha perdido el miedo a cambiar de partido a la hora de votar en las urnas. No se trata de pedir el carnet de identidad ni el currículum a la gente que nos vota, o saber de dónde viene, sino saber qué aspiración tiene. Nuestra aspiración es consolidar el centro político en España que llevaba muchísimos años huérfano. No queremos robar votos de otros partidos, vamos a definir un espacio político de centro en el que sabemos que hay millones de españoles que se podrán sentir cómodos y que llevaban años esperando ese espacio.

Cambiando de asunto, ¿el cerco se estrecha sobre la antigua Convergencia y los fontaneros de Artur Mas tras la operación del 3%?

Es muy elocuente que se haya detenido a la persona que estaba encargada de hacer el lavado de cara de Convergencia. Incluso aquellos a los que se había confiado cambiar el logo y el nombre resulta que están metidos en esta trama. Esto explica muy bien por qué Artur Mas, que nunca había sido independentista, un día parece que le dio la inspiración divina, pero no van a encontrar una estelada lo suficientemente grande como para tapar toda la corrupción de la cúpula de Convergencia. Ni los 'España nos roba' ni los numeritos en los juzgados, ni las esteladas van a poder tapar la realidad: que la cúpula de Convergencia tiene un caso encima de la mesa, el 3%, que afecta a multitud de Administraciones Públicas que ellos gestionaron durante años.

Pues esos son los que ahormaron la idea de 'España nos roba'...

Me parece indigno y repugnante que el ideólogo del 'España nos roba' que era Jordi Pujol, también sea el ideólogo de cómo robar a los catalanes.

El 3% lo destapa en 2005 en el Parlament Pascual Maragall, y no se vuelve a reabrir hasta ahora ¿por qué? ¿Ha habido silencios cómplices de los distintos gobiernos de España?

La pregunta no es por qué ahora, sino por qué no antes, y probablemente hubo silencios cómplices y también intercambio de favores. Nosotros lo que queremos es que se levanten todas las alfombras, llevamos diez años en Cataluña diciendo que había una corrupción insoportable, que se estaba tapando con banderas ideológicas y ahora nos alegramos de que ya no haya excusas y se esté investigando, pero queremos que se llegue hasta el final. Y si cambiamos las normas y los jueces son elegidos por jueces, y los fiscales por fiscales, y no por políticos, tendremos muchos más casos que puedan llegar a la luz sin que tengan que pasar veinte años.

Dice que hay que llegar hasta el final caiga quien caiga, pero algunos no caen nunca: el señor Pujol y su familia está investigados, pero no entran en la cárcel, ¿tienen bula?

La sensación que tenemos en Cataluña es que hay familias de primera y de segunda y las primeras parecen intocables, aunque delincan. A esos intocables no se les quita el pasaporte ni se les toman medidas cautelares. Yo, como jurista, no entiendo que con la de indicios que había y la magnitud de la investigación no se hayan tomado medidas cautelares para evitar que los Pujol puedan destruir pruebas o evadir impuestos y dinero. Aquí todo huele mal, muy mal, porque Pujol en el Parlament dijo no mováis mucho las ramas que se puede caer todo el árbol. Y tal vez esa advertencia tiene algo que ver con que estén siendo intocables.

Bueno, Pujol lo que dijo es que podía hacer temblar los cimientos del Estado, ¿tanto poder tiene?

No lo sé, pero quizás habría que preguntárselo a los partidos que han gobernado y pactado con Pujol desde la transición hasta ahora, que son el PP y el PSOE. Nosotros llevamos mucho tiempo advirtiendo que los pactos de PP y PSOE con Pujol y los nacionalistas a cambio de prebendas y de silencio no eran tolerables.

Pues los independentistas dicen que estas detenciones no son casualidad, que no son actuaciones judiciales, sino políticas...

Ese discurso no tiene un pase, porque para ellos cualquier día pasa algo histórico. No tiene nada que ver la investigación de los Pujol y el robo de Convergencia con unos señores que se saltaron una orden expresa del Tribunal Constitucional y que como cualquier hijo de vecino tendrán que ir a responder a los tribunales. Ellos juegan a ese 'totum revolutum' y no hay que entrar al trapo porque lo que no puede hacer son privilegios.

Tal vez lo que pensaron es que nunca serían procesados, ni Homs ni la señora Forcadell ni Mas ni nadie, que la ley no iba con ellos, ¿no?

Lo que ocurre es que se creían intocables, pero los políticos tienen que cumplir las leyes como cualquier ciudadano. ¿O vamos a defender ahora que si te llamas Puigdemont o Mas puedes tener al ordenamiento jurídico a tu servicio? Lo que ellos quieren es tener privilegios, situarse por encima de las leyes, y por lo tanto por encima de los propios ciudadanos.

Una curiosidad, ¿cómo le fue a usted la reunión con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría?

Muy bien. Yo pedí esa reunión porque Puigdemont no fue a la Conferencia de Presidentes, y ante esta circunstancia excepcional quería dar al Gobierno de España mi opinión sobre temas que se trataron allí, para que al menos tuvieran la opinión de los líderes de la oposición en Cataluña. Hablamos de infraestructuras, de coordinación en temas sociales, de la situación política en Cataluña y de todo aquello a lo que el presidente de la Generalitat se niega a hablar, incumpliendo sus obligaciones como gobernante.

Sea como fuere todo parece indicar que la hoja de ruta independentista continúa, y que se va a aceptar la exigencia de la CUP de adelantar el referéndum...

Yo les veo muy nerviosos y desesperados, y por eso hacen cosas absurdas. Creo que el Gobierno de la Generalitat está buscando una excusa para convocar elecciones, no quiere volver a hacer un 9N porque se visualizaría que nos ha vuelto a engañar diciendo que iba a haber un referéndum vinculante y lo que va a haber es otra tomadura de pelo que no tendrá validez, ni apoyo internacional, ni nada. Además, de celebrarse otro 9N iría a votar mucha menos gente porque los catalanes están cansados, por eso los independentistas están temblando y lo que quieren es, con la excusa de "no me dejan votar", convocar nuevas elecciones.

Rajoy ha dicho que si llega el caso está dispuesto a tomar medidas drásticas, ¿a usted qué le parece?

El presidente del Gobierno tendrá más información que yo, pero primero habrá que escuchar al señor Puigdemont decir lo que quiere. Yo todavía no le he escuchado decir que quieran usar otra vez los colegios para hacer una consulta ilegal. En mi opinión lo que habría que hacer es, sabiendo de la debilidad del Gobierno de la Generalitat, que está en minoría, continuar trabajando para que se visualice que eso es una locura que no tiene validez, y ver si el gobierno de la Generalitat se tira a la piscina o no.

¿Usted cree que los funcionarios están siendo presionados para que trabajen a favor de la secesión?

Es evidente que está habiendo presiones. La semana pasada la consellera de gobernación, que es la responsable de los funcionarios, dijo: "Veo bien y necesario que los funcionarios se pidan el día libre el 6 de febrero para dar su apoyo a Mas". ¿Es o no esa una manera de presionar? Yo creo que están poniendo a los funcionarios entre la espada y la pared. Y seguramente ya saben quién se tomó el día libre o no para ir a apoyar a Artur Mas y hacer una lista negra.

Lo que es un escándalo son las afirmaciones de Santiago Vidal reconociendo que se están obteniendo datos fiscales de manera ilegal...

Lo de Santiago Vidal es un escándalo de primera magnitud. Suerte que no se va a declarar la independencia y que esta gente no va a gobernar, porque sólo imaginar la Cataluña hipotética en la que ellos querrían vivir pone los pelos de punta. Que se hiciera este tipo de cosas, que cogieran datos fiscales, y que presionaran a los funcionarios, y se sometiera los ciudadanos a una vigilancia constante estremece. De todas formas, la Fiscalía ha empezado a actuar sobre el 'asunto Vidal' y nosotros hemos pedido la comparecencia en el Parlament de Puigdemont, y de momento se ha escondido y ha dicho que no quiere ir.

¿En España hay un Gobierno de coalición de facto entre PP, Ciudadanos y PSOE?

No, no hay un Gobierno de coalición, lo que hay es un acuerdo de investidura. Lo más importante es qué medidas se aprueban, no quién las aprueba. Nosotros queremos sacar adelante el tema de los autónomos, eliminar aforamientos, la reforma del mercado laboral, etc. pero hay medidas que el PP sabe que con nosotros no van a poder aprobar, y tiene que ir a buscar al PSOE, por ejemplo, con la subida de impuestos. Aquí lo importante es el qué y no el quién, y muchas de las cosas que nosotros exigimos en el pacto se están cumpliendo, aunque el PP lo haga a la fuerza porque no tiene mayoría absoluta.

Ustedes no han entrado por ejemplo en la designación de los miembros del TC...

Hemos dicho que no pensamos entrar porque eso es vieja política. Los viejos partidos tendrán que ponerse de acuerdo, pero bueno, las cosas están cambiando y con nosotros en esa cuestión que no cuenten.

¿Qué les diría usted a esos que afirman que Ciudadanos corre el riesgo de morir de éxito?

Que debemos tener una salud de hierro porque lo llevan diciendo desde 2006 y cada vez que se abren las urnas tenemos más votos. En Ciudadanos no moriremos de éxito, porque nuestros éxitos no son por los diputados que tenemos, sino por lo que conseguimos. Con 32 diputados estamos consiguiendo cosas que otros que han estado en la oposición con 80 nunca han conseguido.

¿Qué le parece a usted la bronca que se está viviendo en Podemos? ¿Eso es la nueva política?

Yo no metería a la nueva política en el mismo saco, porque hay nuevos partidos que tienen ideas muy viejas. Nosotros llevamos muchos meses diciendo que Podemos no es Podemos, que son muchos Podemos y por eso están que se matan porque no tienen un proyecto para España, sino que son una amalgama de 40 partidos, ese es el origen de sus problemas.

Donde las aguas están quietas es en el PP, ahí nadie hace un 'ruidito'...

En el PP no hay primarias ni debate ni discrepancias, en suma, no hay democracia interna, por eso no se oye ni un ruido.

Dígame una cosa, ¿habrá Presupuestos o vamos a una legislatura corta y elecciones anticipadas?

No lo sabemos. El PP no ha presentado todavía los Presupuestos en el Congreso, y lo responsable sería presentarlos. Nosotros estamos dispuestos a negociar para que se incluyan las partidas necesarias incluidas en el pacto, pero sabemos que no se puede llegar a todo, que hay que cuadrar las cuentas.

¿Por qué se oponen ustedes a que haya una renta básica?

Porque no se puede pagar y no es nuestro modelo. Primero, es inviable económicamente y segundo, nuestro modelo es generar oportunidades, no generar una sociedad que tenga que depender de una renta del Estado. A nosotros nos parece que tiene que haber ayudas, pero siempre vinculadas a procesos de formación y de inserción laboral. Una paga sin requisitos, sin límites de tiempo, y a cambio de nada, no se puede pagar, decir lo contrario es mentir a los ciudadanos.

Por último dígame, ¿lo que se está poniendo en riesgo es el sistema de pensiones?

El sistema de pensiones es ni está ni puede estar en riesgo, la sociedad española no puede perder la cobertura en esa materia, necesitamos un pacto de Estado que no sea un rifirrafe político, y cuanto más tardemos en conseguirlo peor será.