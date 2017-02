Errejón ofrece diseño de organización que coja la bandera del primer Podemos

Madrid, 6 feb (EFE).- La corriente de Podemos que lidera Íñigo Errejón, "Recuperar la ilusión", ha acordado hoy con el sector de "Profundización democrática" un modelo de organización interna que permita coger "las banderas del Podemos que enamoró" a tantas personas y que ahora, en muchos casos, se sienten "huérfanas".

En Madrid, Errejón y la responsable de Igualdad del partido, Clara Serra, han dado visibilidad a este acuerdo con "Profundización democrática" en una rueda de prensa en la que también se ha abordado el debate interno previo a la Asamblea de Vistalegre del fin de semana que viene.

A ese grupo de votantes del 20 de diciembre y del 26 de junio que han caído en el pesimismo al ver que Mariano Rajoy sigue en el Palacio de La Moncloa, ha propuesto recuperar "un Podemos útil" que "habla a todos los españoles sin ponerles etiquetas y que tiene vocación de gobierno".

En suma, se trata de recuperar ese "Podemos de sonrisas" que atrajo a cinco millones de votantes, pero que puede atraer a más.

Desde la integración, pues en la organización hay una "materia gris" que ha trabajado en las campañas europea y generales con estimables resultados, Errejón ha defendido dotar al partido de "unas normas claras" que propicien que los sucesivos procesos democráticos se coloquen "lejos de la cultura del choque de trenes".

La dicotomía actual el "todo o nada, del blanco o negro", o del "conmigo o contra mí", como ha citado en otro momento de la conferencia de prensa, predomina ahora en Podemos, y debe sustituirse por "un debate fraterno" que refuercen al partido.

En cuanto al rumbo de la formación, Errejón ha insistido en que debe consistir en tejer los mimbres de una "fuerza más madura que sepa gestionar su pluralidad". Para ello, "no hay excusas" porque no se barruntan elecciones hasta al menos 2020, por lo que "no hay prisa", según sus palabras.

Por ello, "hay que salir de la segunda asamblea con un modelo más democrático" que acuñe una toma de decisiones más parecida a cómo se toman en "las plazas".

El Podemos que quiere Errejón escuchará a la militancia, pues el partido estará en sus manos, y será "ejemplarizante" en sus procesos internos porque eso mismo es lo que exige a las demás instituciones.

La transparencia en la toma de decisiones y dar más peso a los territorios son otros de los puntos esenciales de su proyecto.

Una Mesa Ciudadana de 12 miembros, una comisión de garantías con presupuesto propio, un ágora ciudadana o la escuela de ciudadanía forman parte de la estructura y organigrama que desean las corrientes "Recuperar la ilusión" y "Profundización democrática" tras el pacto de hoy.

Como ha explicado Serra, los objetivos se resumen en "empoderar a las bases y en separar los poderes", gracias en particular a una Comisión de Garantías como responsable del encaje legal de cuanto se haga en Podemos. Habrá, además, una Comisión a escala federal para que las pautas de actuación, o sanción, sean iguales en todo el país.

Mediante estas novedades, ambas corrientes pretenden instalar en Podemos la filosofía del 15M.