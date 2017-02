Patxi López pide regular la participación de militantes del PSOE: "Que el jefe decida qué se consulta es totalitario"

6/02/2017 - 22:49

Prefiere unas nuevas elecciones generales que aprobar con el PP unos presupuestos "con más recortes"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El diputado vasco y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha reclamado este lunes que se regule la participación de la militancia en las decisiones del partido, criticando la propuesta del exlíder socialista Pedro Sánchez, que también se presentará a las primarias, de consultar a los afiliados del PSOE todos los acuerdos de gobierno. "Lo que no puede ser es que el jefe decida qué se consulta y qué no, porque eso no es democracia, es totalitarismo", ha dicho sin mencionar a Sánchez.

Durante un encuentro con militantes en el madrileño barrio de Vallecas, en lo que ha supuesto su primera visita a una agrupación socialista desde que anunciase su intención de ser candidato a la Secretaría General del partido, López ha defendido que las bases del PSOE "deben tener el derecho a decidir" en el rumbo del partido, aunque prefiere una regulación de estas consultas para aclarar en qué situaciones se pueden abrir procesos de participación.

Más allá de la velada crítica a la propuesta de Pedro Sánchez, y ante una abarrotada sala de la agrupación de Entrevías, López ha vuelto a postularse como el candidato conciliador que pretender "unir" el partido. "Si nos seguimos gritando entre nosotros nadie nos va a escuchar", ha advertido señalando que "no está escrito que el PSOE tenga suelo", comparando la deriva electoral de los socialistas españoles con la de otros partidos en Europa. "Ya no caben más bromas ni tonterías, como los que nos dirijan no sepan sumar, vamos al desastre", ha aventurado.

En ese sentido, ha reclamado ante los militantes de Vallecas que el partido "se ponga en serio" a diseñar una "alternativa" a las políticas neoliberales que atribuye al PP y recupere a la "mayoría progresista" que se ha alejado al PSOE en los últimos años, así como que el partido abandone la política de acuerdos con los populares en el Congreso. "Un socialista no está para acompañar las políticas de la derecha, sino para cambiarlas", ha afirmado.

López ha ido más lejos y ha asegurado que prefiere una nueva convocatoria de elecciones generales a que los socialistas pacten con el PP unos Presupuestos Generales que traigan más recortes. "El PSOE no se humilla nunca, no acepta chantajes y no teme a las elecciones", ha dicho durante el encuentro con militantes.

Además, ha acusado al PP de "amenazar" al PSOE con la convocatoria a las urnas para lograr su apoyo a los Presupuestos, aunque se ha mostrado partidario de no respaldar las cuentas del Gobierno de Rajoy si supone "recortar derechos y servicios públicos" porque esas medidas "recortan la vida de la gente".

"No se puede aceptar más recortes en el presupuesto, hay que empezar a recuperar todo lo que se ha perdido", según el exlehandakari. "Si eso nos lleva a otras elecciones, que nos lleve", ha proclamado.

"Está muy bien que por su debilidad hayamos hecho un plan contra la pobreza energética, pero la imagen del PSOE no puede ser la de un partido que pacta todo con la derecha", ha defendido en este barrio madrileño, feudo socialista hasta la irrupción de Podemos donde el PP no ha ganado nunca unas elecciones, donde ha reclamado un PSOE "ganador" que sepa "plantarle cara" a los populares "sin complejos", y que tampoco requiera del entendimiento con la formación de Pablo Iglesias para gobernar.