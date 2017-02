El PSOE es el único de los grandes partidos que sube en intención de voto pero sigue sin alcanzar a Podemos, según el CIS

Según el barómetro del CIS relativo al pasado mes de enero

El PP volvería a ganar unas elecciones con el 33% de los votos

Iglesias es el líder peor valorado de entre los cuatro principales

El Barómetro de Enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PP como el partido con mayor estimación de voto, con el mismo 33% que logró en las generales de junio de 2016, mientras que Unidos Podemos y sus confluencias suman un 21,7% y repiten en la segunda plaza, pese a que la encuesta se produjo tras estallar la crisis interna en Navidad y pese a que el PSOE gana 1,6 puntos tras su tocar suelo en octubre y ahora llega hasta el 18,6%.estando también inmerso en la fractura interna y en la cuestionado mandato de la Gestora.

La encuesta, hecha pública este martes, se basa en 2.490 entrevistas personales realizadas en 255 municipios de 48 provincias entre los días 2 y 12 de enero, pocas fechas después de estallar la crisis en Podemos y la campaña de "Iñigo Así No" de los afines a Pablo Iglesias contra su número dos, Iñigo Errejón y en las fechas de la vuelta a la actualidad del accidente del Yakovlev 42 en 2003, que costó la vida a 62 militares españoles.

Es también el primer sondeo del CIS con intención de voto desde que Mariano Rajoy logró superar la investidura en el Congreso y se formó Gobierno. Los resultados del sondeo servirán para calentar el ambiente ante los congresos que PP y Podemos celebrarán en Madrid el próximo fin de semana del 11 y 12 de febrero.

El PP se mantiene primero con una estimación de voto del 33%, el mismo porcentaje que logró en las generales del 26 de junio de 2016, pero 1,5 puntos por debajo de su dato de la encuesta de octubre, cuando marcó su mejor registro del año pasado.

Como ocurrió en octubre, la segunda plaza es para la suma de Unidos Podemos y sus confluencias, que marcan un 21,7%, dos puntos por encima de los votos que cosecharon en las elecciones de junio. En concreto, Unidos Podemos logra un 13,9%, En Comú Podem aporta un 3,8%, la alianza A la Valenciana con Compromís baja al 2,6% y En Marea se queda en el 1,4%.

Y la tercera plaza es para el PSOE, que rebota desde el 17% que marcó en octubre tras la salida de Pedro Sánchez, que fue su peor dato histórico, hasta el actual 18,6%. Suma 1,6 puntos pero sigue en mínimos históricos. Eso sí, la diferencia entre ambas formaciones se recorta y ahora Podemos y sus socios sólo sacan tres puntos a los socialistas cuando en octubre tenían una ventaja de casi cinco puntos.

Las posiciones de los tres grupos se mantienen al preguntar directamente a los ciudadanos a qué partido votarían si las elecciones generales fueran mañana mismo: El PP es la opción mayoritaria con una intención directa de voto del 20,7% frente al 15% de Podemos y sus aliados y el 12,7% del PSOE. Ante esa pregunta directa hay un 30% de los encuestados que no responde, un 14,5% porque dice que no votaría y otro 15,7% que aún no lo tiene decidido.

En cuanto a Ciudadanos, sigue en la cuarta plaza en la primera encuesta tras apoyar a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Eso sí, cae cuatro décimas respecto a la encuesta anterior y marca un 12,4%, aún por debajo del 13,05% que logró en las generales de junio.

No hay demasiadas variaciones en el resto de formaciones, ya que ERC se mantiene en el 3% en estimación de voto, PDeCAT en un 1,7% de los sufragios, mientras que el PNV sí obtiene un importante repunte, al pasar del 1,3 al 1,8 por ciento según el CIS.

EH-Bildu sube una décima hasta el 0,9 y Coalición Canaria sufre un fuerte retroceso, del 0,5% de los votos en el barómetro de octubre al 0,2 que le da ahora la encuesta del mes de enero.

Iglesias, el líder peor valorado

En la lista de líderes emerge el presidente de la gestora del PSOE, el asturiano Javier Fernández, que se sitúa como el mejor puntuado de entre las formaciones de ámbito estatal. Los encuestados le dan una nota media de 4,12 puntos, aunque es verdad que sólo le valor un 20% y que es un desconocido para siete de cada diez entrevistados.

En general, la tabla la encabeza ahora el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, con una nota de 4,22 puntos, seguido de Xavier Domènech, de En Comú, con 4,13. Detrás de Fernández aparecen Alberto Garzón, de IU, con 4,02; Albert Rivera (Cs), con 3,56 puntos; el presidente Mariano Rajoy, con 3,1; y Pablo Iglesias, de Podemos, con 2,87 puntos.

Por otro lado, la encuesta refleja que un 31,8% de los encuestados tiene una mala o muy mala opinión del Gobierno del PP y que sólo un 14,4% elogia su labor como "buena" o "muy buena". El presidente Mariano Rajoy mejora sus registros y ya cuenta con un 21,5% de entrevistados que aseguran tener bastante o mucha confianza en su gestión, frente a un 75,7% que asegura tener poca o ninguna.

Por el contrario, la labor del PSOE en la oposición sigue muy cuestionada pues sólo la elogia un 4,7% frente a un 63,1% que la descalifica como "mala" o "muy mala".