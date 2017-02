Mendia (PSE) cree que PNV debe explicar por qué muestra su apoyo a Mas

7/02/2017 - 13:58

Afirma que Euskadi "ha elegido el camino contrario a Cataluña", que es el del diálogo político "y un futuro dentro de la legalidad"

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que el PNV "tendrá que explicar" por qué votó a favor la semana pasada en el Parlamento vasco de una iniciativa de EH Bildu de apoyo a Artur Mas ante el juicio por la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre de 2014, y al mismo tiempo, asegure que "no está de acuerdo y no comparte ese camino".

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Mendia ha señalado, además, que Euskadi "ha elegido el camino contrario a Cataluña". "El acuerdo que hemos firmado el PNV y el PSE-EE precisamente lo que marca es el camino del diálogo político entre fuerzas diferentes, el encuentro político y un futuro dentro de la legalidad y la convivencia", ha añadido.

A su juicio, "judicializar la política nunca ha sido buena idea y ha traído nefastos resultados en la política en España en otras ocasiones". "Creo que lo que ha faltado en el tema catalán, entre el Gobierno de España y las instituciones catalanas, ha sido más diálogo y más esfuerzo por entender y por encontrarse", ha añadido.

La líder de los socialistas vascos ha apuntado que eso no quiere decir que "algunos políticos de Cataluña hayan emprendido un camino de difícil retorno y que no llevará a buen puerto a la sociedad catalana". "Va a llevar a un choque de trenes y no va a solucionar los problemas reales que tienen los catalanes", ha indicado.

En este sentido, ha dicho que, "cuando un catalán se acerca a una ventanilla catalana, quiere que le solucionen el problema del desempleo, que la sanidad funcione o que la escuela de su hijo no se cierre o no esté en un barracón". "Sin embargo, le dicen, bueno, vuelva otro día cuando seamos independientes. Eso no es responder ni estar a la altura de lo que requiere Cataluña", ha explicado.

PNV

Idoia Media ha manifestado que el PNV "tendrá que explicar por qué en el Parlamento vasco el otro día apoyó la proposición no de Ley que trajo Bildu para dar apoyo moral a Artur Mas y, al mismo tiempo, decir que no está de acuerdo y no comparte ese camino".

"Creo que nosotros tenemos que poner en valor lo que tenemos en Euskadi y, sobre todo, la voluntad política manifestada de encontrarnos los que pensamos diferente en beneficio de los ciudadanos vascos para construir un futuro de convivencia dentro de un autogobierno más profundo y mejor. Eso es lo que tenemos que poner en valor", ha concluido.