Echenique: Pensar que Iglesias no se da cuenta de las cosas son "tonterías de hipótesis" que caen por su propio peso

7/02/2017 - 14:29

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha dicho que las "hipótesis" lanzadas estos días sobre las "conspiraciones" del equipo del secretario general, Pablo Iglesias, son una "tontería" porque implican que el líder "no se da cuenta de las cosas", y eso "cae por su propio peso".

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado en declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press, para rechazar que, además, esas "tonterías de hipótesis" vienen acompañadas "por descalificaciones públicas de compañeros que se están dejando la vida para construir una sociedad mejor".

"La gente está harta de este tipo de cosas. El día que lo haga yo me iré. Creo que tenemos que hablar de los problemas de la gente que no puede llegar a fin de mes, de que le suben la luz las empresas llenas de exministros y expresidentes. No creo que tenga ningún sentido difamar a compañeros en base a hipótesis que no tienen ningún sentido", ha lamentado.

EL ARTÍCULO DE FERNÁNDEZ LIRIA SE DESCALIFICA POR SÍ MISMO

Preguntado por el artículo publicado este martes en Cuarto Poder por el filósofo e ideólogo de Podemos Carlos Fernández Liria, en el que respalda a Luis Alegre y, como hiciera él el domingo, carga duramente contra el equipo de Iglesias, Echenique ha asegurado que el texto "se descalifica a sí mismo" al contener palabras como "exterminio".

"No vale la pena comentar estas cosas, creo que tenemos que dejar de hacerlas, dejar de dramatizar y de utilizar palabras gruesas. Este tipo de artículos no ayudan, tenemos que dejar de hacer estas cosas", ha insistido el secretario de Organización y candidato de la lista de Iglesias a la nueva dirección de Podemos.

Por otra parte, Echenique ha asegurado que las conversaciones mantenidas entre Iglesias y el secretario político, Íñigo Errejón, en las que el líder le animó a postularse para ser candidato en Madrid en las próximas elecciones municipales o autonómicas, se enmarcan en la necesidad de "explorar todas las posibilidades para la unidad de Podemos".