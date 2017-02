Madrid propone 3 edificios de viviendas verdes, con zonas comunes y públicas

Madrid, 7 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha planteado la construcción de tres edificios, los llamados ArteFacto, donde combinarán las viviendas públicas en régimen de alquiler con zonas de uso comunes para los residentes y espacios dotaciones públicos para el barrio como un modo de reequilibrio territorial.

Los edificios, que se situarán en Opañel (Carabanchel), Las Rejas (San Blas) y Valdebebas (Hortaleza), contarán con 18 viviendas para mujeres mayores, 38 viviendas de 1,2 y 3 dormitorios y 31 viviendas para jóvenes y familias monoparentales, respectivamente.

Los edificios, que están en fase de anteproyecto y se consultarán con vecinos y asociaciones, usarán energía renovable, tendrán placas solares y cubiertas verdes, según ha detallado hoy el edil de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, en rueda de prensa.

Para el concejal de Ahora Madrid, los ArteFacto, que se construirán a lo largo de 2018, son una idea "necesaria" e "innovadora" para avanzar en "dotación de vivienda pública en régimen de alquiler, de manera equilibrada y distribuida" y también en dotar de equipamientos públicos a vecinos y crean una "relación nueva" entre el espacio público, el común y el privado.

En estos tres edificios, que tendrán una superficie de 559 metros cuadrados en el caso de Opañel, 2.024 en el de Las Rejas y 8.217 en el de Valdebebas, contarán además con espacios libres para el peatón o pequeñas plazas, y espacios que dinamicen el pequeño comercio o la hostelería y el 'coworking'.

El Ayuntamiento no fija aún un plazo al proceso de participación, que contará con asociaciones de vecinos, foros locales y juntas de distritos pero no con urnas -"los vecinos nos mandarían a la porra" ha dicho Murgui sobre la posibilidad de votar el destino de una parcela-. El edil ha señalado que no se dilatará mucho en el tiempo, porque no quieren caer en "la parálisis por análisis".

El concejal ha restado importancia a las críticas de los vecinos de Valdebebas, porque a su juicio la prueba de que el anteproyecto se ha debatido es que lo conocían, aunque algunos de forma indirecta lo que ha creado una dinámica de "teléfono roto" alimentada por informaciones "incompletas".

Además de la innovación, la propuesta devuelve tradiciones como la de las corralas en el edificio de Las Rejas, según ha explicado la concejala del distrito de San Blas-Canillejas, Marta Gómez, que lo ha defendido como una "vuelta modos de vida más tradicionales" que se han perdido en la actualidad, donde se vive en bloques en los que no se conoce a los vecinos.

También ha señalado nuevos modos de convivencia vecinal la concejala presidenta de Hortaleza, Yolanda Rodríguez, que ha opuesto la estructura abierta que tendrá el edificio con las actuales manzanas cerradas y ha defendido que "que se haga vecindad no solamente en estos núcleos cerrados".

Sobre las críticas por la infradotación de Valdebebas, Murgui ha recalcado que los ArteFacto no resuelven todas las necesidades dotacionales del barrio, pero tampoco las agravan sino que las "palian", además las 31 viviendas no agotarán los equipamientos que hay que hacer en el barrio.

Además de zonas comunes como lavandería y comedores, el edificio contará con un auditorio público con capacidad para cien personas.

Murgui, que niega hacer un experimento porque hay experiencias con éxito en Europa y rechaza el término "comuna" al considerarlo una "una caricatura de carácter propagandístico", ha asegurado que la polémica sobre la contratación en Valdebebas de una consultora en la que una asesora municipal tenía un 1 % de acciones no enturbia el proceso.

Una vez completada la consulta, se licitará la redacción de los proyectos definitivos y la EMVS empezará a construir entre finales de 2017 y 2018. Los primeros usos dotacionales se pondrían en marcha en 2019 y las viviendas se adjudicarán entre 2019 y 2020.