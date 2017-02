El PP recurre ante el TC la ley valenciana que permite revocar senadores territoriales, hecha a raíz del caso Barberá

7/02/2017 - 15:32

El PP ha presentado este martes en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de designación de senadores territoriales de la Comunitat Valenciana que permite revocarles por pérdida de confianza o desprestigio de la institución, aprobada por la cámara valenciana en octubre del año pasado, según ha podido saber Europa Press.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El pasado 2 de febrero el senador Pedro Agramunt informaba en su cuenta de Twitter que acababa de firmar un escrito en el que senadores del PP anunciaban su voluntad de recurrir esta ley y añadía que era una norma para "revocar" a la entonces senadora Rita Barberá, por lo que era un "acto de desagravio" a la exalcaldesa de Valencia. Para ser admitido, el recurso debe ir firmado por cincuenta senadores o cincuenta diputados.

El pleno de las Corts Valencianes dio luz verde el pasado mes de octubre a la reforma de la ley de designación de senadores territoriales, planteada por Podemos, que establecía la posibilidad de revocar a estos representantes en la cámara alta cuando incurran en comportamientos que susciten pérdida de confianza o provoquen el desprestigio de sus instituciones.

La aprobación salió adelante con el voto en contra del PP y el resto de grupos a favor, aunque el PSPV señaló que lo había hecho por "lealtad al acuerdo político" que tiene con Podemos.

Preguntada por la presentación de este recurso, la secretaria general del PPCV, Isabel Bonig, que se ha reunido en Madrid con el Consejo de Dirección del grupo popular en el Congreso, ha manifestado que lo peor que se puede hacer en un estado de derecho es "legislar 'ad hoc', para una persona concreta o situación concreta".

Bonig, que ha ofrecido durante una rueda de prensa junto al portavoz 'popular' Rafael Hernando, ha recordado sobre esta ley que ya lo advirtieron: "No solo la abogacía del Estado sino los propios letrados de las Cortes valencianas declararon en un informe que esa ley era inconstitucional".

A su juicio, las leyes están para solucionar los problemas globales de la gente. "Cuando uno utiliza las instituciones para destruir y para legislar una situación concreta, al final tienen que intervenir los tribunales para poner a cada uno en su sitio", ha señalado.

La dirigente del PP valenciano, ha criticado que, a pesar de su inconstitucionalidad, se continuó adelante con esa ley, no solo por parte de Podemos y Compromís, sino por parte del PSOE, partido al que ha acusado de estar en una especie de "esquizofrenia que vive, especialmente en la Comunitat Valenciana atrapado y maniatado por la radicalidad y el sectarismo de Podemos y de Oltra".

Para Bonig, la ley es un instrumento para "revocar" a todos aquellos que nos les gusten y ha recalcado que eso en una democracia es "peligroso". "Eso no es democracia, eso recuerda a otros regímenes", ha rematado.

"NO ES DEMAGOGIA"

Por su parte, el diputado del PP Jorge Bellver, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics de las Corts Valencianes, ha manifestado que "acudir a la justicia no es hacer demagogia, y menos cuando conscientemente los grupos que apoyan al Consell presentaron una Proposición No de Ley, no un proyecto, para que no hubiese informe de la Abogacía de la Generalitat y del CJC".

En esta línea, ha añadido que el portavoz socialista en la cámara valenciana, Manolo Mata, "reconoció que había rasgos de inconstitucionalidad en esa ley y que votaba por imperativo tripartito y lo hacía con la nariz tapada". Asimismo, ha recalcado que el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, reconoció que "se trataba claramente de una ley ad hominem".

"Lo hicieron obviando informes y también el de los servicios jurídicos de esta casa, que decía que se trataba de una ley inconstitucional. Deberían reconocer que no se puede utilizar este parlamento en interés electoral propio, que es lo que han estado haciendo en este caso", ha apostillado.