Catalá afirma que la Ley de Memoria Histórica se está aplicando a pesar de no tener partida específica

7/02/2017 - 17:56

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este martes en el Senado que la aplicación de la Ley de Memoria Histórica con el objetivo de reconciliar y apoyar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista no depende de la existencia de una partida presupuestaria específica.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Así lo ha afirmado a la pregunta formulada por el senador socialista Francesc Antich sobre si el Gobierno de Mariano Rajoy tiene pensado crear una partida presupuestaria "específica y suficiente" para aplicar a dicha ley.

Catalá, que ha coincidido con el senador socialista en que esta ley tiene como espíritu la "reconciliación y dar todo el apoyo" a las más de 45.000 víctimas reconocidas --ha indicado--, ha recalcado que se está aplicando porque está en vigor y no depende de ello si tiene o no dicho presupuesto.

"¿Por qué una partida presupuestaria se ha reducido o ha podido desaparecer, eso significa que no se hace nada en esa materia?", se ha preguntado Catalá ante la crítica de Antich por la reducción de la partida dedicada a la Memoria Histórica de un 50 por ciento, según ha dicho, del presupuesto fijado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, haciéndola desaparecer en los sucesivos años con la "excusa" de la crisis económica.

"El hecho de que no haya partida no significa que no se esté haciendo nada", ha contestado el ministro. "Claro que hacemos (...) se está aplicando la ley, se están reconociendo los derechos", ha proseguido.

En este sentido, el ministro ha instado al senador socialista que apoye la tramitación de los presupuestos para 2017 y que presente una enmienda en la que apueste por la creación de esa partida específica que demanda.

DEGRADACIÓN DE LA LEY

"Han degradado y dejado en vía muerta la ley en casi todos los sentidos, en especial en la localización de fosas", ha lamentado el socialista, al mismo tiempo que ha reprochado que la labor del Ministerio de Justicia se haya "limitado" en esta materia al mantenimiento de la página web, a la atención de consultas y "poco más".

Asimismo, Catalá ha recordado que se mantiene el mapa de fosas, de las cuales 2.430 han sido identificadas y localizadas. También ha apostillado que el Portal de la Ley de Memoria Histórica tiene alrededor de 100.000 visitas anuales, la cual está gestionada por los funcionarios del Ministerio que "cobran un sueldo" -- reflejado en una partida presupuestaria, ha añadido-- y que han atendido 12.000 consultas personalizadas.