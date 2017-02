Errejón recrimina a Iglesias: "El Ayuntamiento de Madrid no es una parada en boxes para poner a nadie"

Pide afrontar la nueva etapa tras Vistalegre "sin revanchas"

Íñigo Errejón. Imagen: EFE.

El secretario político de Podemos y líder del equipo 'Recuperar la Ilusión', Íñigo Errejón, ha avisado este martes al secretario general, Pablo Iglesias, de que el Ayuntamiento de Madrid "no es una parada en boxes para poner a nadie", después de darse a conocer que el líder le planteó postularse como candidato en las próximas elecciones municipales o autonómicas en Madrid, como forma de evitar la confrontación en la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II de este fin de semana.

"La Asamblea Ciudadana de Podemos no es un intercambio de cromos, y muchos menos un intercambio de cromos que no son nuestros. Hay que tener respeto a las candidaturas municipalistas y a los compañeros que lo están haciendo muy bien en el Ayuntamiento de Madrid. Lo que nos debemos es un debate político de altura entre compañeros. El Ayuntamiento de Madrid no es una parada en boxes para poner a nadie", ha asegurado en declaraciones a los medios.

Aunque Errejón ha confirmado que Iglesias le comentó esta oferta, ha asegurado que, en todo caso, esa hipotética candidatura es "una opinión" del líder, ya que "uno no puede ofrecer unas cosas que no son de Podemos y que le pertenecen a un proceso de candidatura municipalista". "Hay que tener un enorme respeto", ha enfatizado.

El secretario Político también ha reivindicado la necesidad de que, independientemente del resultado, Vistalegre II se cierre "con un mandato de pluralidad y de integración" y no de "rodillo ni de apartar" porque "no sobra nadie". "La única gestión que nos permite salir más fortalecidos para poder conformar al día siguiente una alternativa de gobierno es una que cuente con todos los compañeros, sin revanchas y sin sectarismos", ha defendido.

En esta línea, ha lamentado que "algunas de las mejores cabezas que han estado desde el principio en Podemos", como el cofundador Luis Alegre, "hayan ido quedando apartadas", tal y como denunció el exdirigente en un artículo el pasado domingo. "No es buena noticia que haya algunos compañeros que desde primera hora han sido imprescindibles y que en los últimos días hayan dado pasos hacia atrás y estén expresando críticas. Hay que reflexionar que cosas se han hecho bien", ha afirmado.