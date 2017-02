Monedero dice que uno no es declarado "hereje" por discrepar: "Se puede hacer política sin necesidad de tener cargos"

7/02/2017 - 20:51

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha defendido este martes que las discusiones son "saludables y democráticas" y ha subrayado que uno no debe ser declarado "hereje" por discrepar. "Se puede hacer política sin necesidad de tener cargos", ha enfatizado.

GUADALAJARA, 7 (EUROPA PRESS)

En el inicio de su recorrido por Castilla-La Mancha en Guadalajara, y acompañado, entre otros, del secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, Monedero se ha mostrado "absolutamente convencido" de que el "terremoto" que vive ahora Podemos se va a pasar y tras la Asamblea Estatal Ciudadana de Vistalegre volverá la unidad.

En este sentido, ha defendido que la política no es como la teología, donde si hay una discrepancia, "rápidamente alguien es declarado hereje y hay un auto de fe para prenderle fuego en la plaza pública". Así, sobre el futuro de aquellos candidatos que no resulten elegidos tras el proceso de primarias, ha señalado que existen otros muchos lugares para trabajar, no sólo la dirección, y ha insistido en que "se puede hacer política sin necesidad de tener cargos".

Según el cofundador de la formación, en este momento, cualquier tipo de discusión dentro de Podemos "se vive como un terremoto", pero también considera que hay que aprender de las cosas buenas de países con tradición democrática y no de las malas. En este sentido, ha recordado las primarias norteamericanas entre Bernie Sanders y Hillary Clinton, y como aunque fueron "muy duras", al final empezaron a trabajar conjuntamente.

"Ahora se ha abierto una ventana de oportunidad política interna" donde ahora se disputan cargos", ha dicho Monedero, quien se ha mostrado convencido de que luego "emergerá" todo lo que les "juntó".

SE ACUMULAN DIFERENCIAS

En todo caso, en declaraciones a los medios, Monedero ha reconocido que en su formación lo que pasa en este momento es que, en tres años han "estado corriendo" y no han atendido "a las diferencias internas" "Se nos han acumulado", ha afirmado Monedero, quien también ha atribuido la actual situación al hecho de que la cultura política en España tiene mucho que aprender.

En este aspecto, ha tenido referencias para el Congreso del PP, donde "no pasa absolutamente nada" y "parece que se hace sobre un cementerio", y para la formación Ciudadanos, donde cree que "pasa sin pena ni gloria; a la búlgara, parece que todos apoyan lo mismo".

También ha reconocido que en Podemos no han hecho todo bien, y lo ha atribuido en parte que son una fuerza política joven que todavía no ha desarrollado su propia cultura democrática.

Por este motivo piensa que, eso hace que determinadas cuestiones que se podían haber hecho mejor, "se han hecho de malos modos, generando más ruido que nueces".