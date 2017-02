Monedero: Se puede hacer política sin necesidad de tener cargos

Toledo, 7 feb (EFE).- El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha subrayado que "se puede hacer política sin necesidad de tener cargos", ya que a su modo de ver "no se tiene que estar siempre siendo jefe", un mensaje que a su parecer es "bonito para rehacer la democracia".

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de un acto con inscritos en Guadalajara, Monedero ha analizado que "hay gente que presenta la lista inicial de los fundadores de Podemos y dicen que ha cambiado mucho", si bien ha reivindicado que "qué bueno que haya cambiado, porque ahora Podemos no es solamente Madrid, no es solamente la Complutense".

Y ha querido destacar también que los cinco fundadores de Podemos siguen en el partido, aunque "no se no tiene que estar siempre siendo jefe".

En este sentido, y ante el congreso de Vistalegre II, ha señalado que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha indicado que, si la lista que encabeza no resulta vencedora en el congreso, "se pondrá a trabajar en un sitio más modesto, pero seguirá trabajando en esta formación".

"Hay muchos lugares en los que trabajar, no hay que trabajar solo desde la dirección o la secretaría general", ha reflexionado Monedero, que ha criticado el "mal mensaje para renovar la política" que lanzan quienes defienden que "solo hacen política si mandan".

En cualquier caso, se ha mostrado confiado en que Podemos superará la división actual y ha defendido que "la política no es como la teología, donde, si hay una discrepancia, rápidamente alguien es declarado hereje y hay un auto de fe para prenderle fuego en la plaza pública".

"Hay que empezar a entender que las discusiones son buenas, son democráticas y saludables", ha propuesto Monedero, que, por contra, ha criticado los congresos del PP y Ciudadanos.

Sobre el primero, ha rechazado que "parece que se hace sobre un cementerio, donde no pasa nada, no hay discusión, todos votan lo mismo, y no hay ideas alternativas".

Y del congreso de Ciudadanos, ha ironizado que "ha pasado sin pena ni gloria, no participan los inscritos, hay un solo candidato y no genera ningún tipo de discusión".

"Pero es que ahí no hay democracia", ha reprochado Monedero, que en el acto con inscritos ha estado acompañado por el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, y la diputada de Unidos Podemos por Albacete, Teresa Arévalo.