Bescansa cree Iglesias es el peor valorado del CIS porque tiene mucho carisma

Madrid, 7 feb (EFE).- La exsecretaria de Análisis Político y Social de Podemos Carolina Bescansa cree que lo que refleja el CIS de hoy es una "estabilización del sistema de partidos" y que Pablo Iglesias es el líder peor valorado porque tiene "más carisma" que los demás y eso polariza la puntuación y baja la nota media.

Bescansa se ha referido así en el Congreso al barómetro publicado hoy, según el cual el PP volvería a ganar las elecciones con un 33 por ciento de los votos, pese a que pierde un punto y medio, prácticamente lo que sube el PSOE, que llega al 18,6, mientras que Unidos Podemos se estanca en el 21,7.

La diputada ha subrayado que "no es que no haya movimientos en torno a Podemos, sino que prácticamente no hay movimientos en torno a ningún partido" y que los que hay están dentro del margen de error de la encuesta.

"Lo que refleja este CIS en relación con el de octubre es que se consolida una etapa que da lugar a una estabilización del sistema de partidos con la investidura de Mariano Rajoy", ha subrayado Bescanasa.

Además, se ha mostrado convencida de que los "movimientos significativos son los que tienen que ver con los problemas de la gente", ya que "existe un incremento significativo de la preocupación por el desempleo y los problemas de índole económico".

Tras sostener que es evidente que existe una "intención por parte del Gobierno de la gran coalición, de visibilizar como normal la situación de excepción social" que, a su juicio, se vive en la calle, Bescansa ha insistido en que, para Podemos, "en este CIS los grandes titulares no provienen del ámbito de los partidos políticos", sino "del ámbito de las opiniones de la gente sobre la situación social y económica de nuestro país".

Sobre el papel de Iglesias como líder peor valorado, ha explicado que las "malas notas medias" suelen responder a "enormes procesos de polarización de las valoraciones, en donde existen muchas notas altas y muchas notas muy bajas".

"Lo que intento decir es que muchas veces la gente que tiene más carisma es también la que genera más apoyos y más rechazos", ha argumentado.

Ha rechazado también que los indicadores del CIS de intención de voto reflejen un castigo hacia su formación, "sino más bien al contrario, al encontrar una estabilización del sistema de partidos".

No obstante, ha agregado que eso "no es óbice para que la cadena de errores" que viene cometiendo su partido en las últimas semanas esté "generando una enorme preocupación" entre sus adscritos; algo que se ha mostrado convencida de que podrán "afrontar" y "superar" en el marco de Vistalegre II.

"Aunque eso no se refleje en los datos, sabemos que eso está ahí y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertirlo", ha prometido la representante de Podemos.

Por su parte, por la tarde, en declaraciones a la prensa, el "número dos" de Podemos, Íñigo Errejón, ha opinado que el CIS plasma el "estancamiento", pero también pone de manifiesto que "persiste la sensación de pesimismo" entre los ciudadanos respecto a la situación económica de un Gobierno cuyas política son "injustas e ineficaces".

Por ello, ha urgido a "cerrar el proceso de debate" y las "heridas" en Podemos para "recuperar la iniciativa" y demostrar que hay condiciones para "construir una mayoría alternativa" frente al Gobierno.