Iceta ve inútil el juicio del 9N pero avisa que lo ilegal "no es democrático"

Barcelona, 8 feb (EFE).- El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado hoy que el juicio por la consulta del 9N "es un espectáculo no deseado, sin precedentes, inútil desde el punto de vista de la solución del conflicto" territorial, si bien ha avisado al Govern de que, si lo que hace "no es legal, no es democrático".

En su turno de palabra tras la inesperada intervención en el atril del Parlament del presidente catalán, Carles Puigdemont, para denunciar el trasfondo político que intuye detrás del juicio por el 9N, Iceta ha advertido de que "la judicialización siempre es un fracaso de la política".

Para Iceta, el juicio también es responsabilidad de un Govern que "decidió no cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC)".

Según el líder de los socialistas catalanes, el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau "no están siendo juzgados por sus ideas, sino por haber desatendido resoluciones" del TC.

"Quien se sitúa fuera del Estado de Derecho no puede encontrar en nosotros ni comprensión ni solidaridad", ha subrayado Iceta, que ha añadido: "Si lo que hace esta cámara o este gobierno no es legal, sencillamente no es democrático".

Iceta ha reconocido que ni en el conjunto del Estado ni en Cataluña hay el nivel deseable de "calidad democrática".

Una calidad democrática que, a su juicio, quedaría "destrozada" si se consolidase la idea de que "es lícito presionar a los jueces".