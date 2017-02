Homs admite que informó al Govern de que no era ilegal mantener el 9N tras la suspensión del Constitucional

Mantuvieron la consulta tras el veto del TC al no verla ilegal

Francesc Homs, a su llegada hoy al TSJC. Imagen: EFE

El diputado del PDeCAT en el Congreso y que era conseller de Presidencia de la Generalitat en la consulta del 9N, Francesc Homs, ha explicado este miércoles en el juicio del 9N que el Govern decidió mantener el proceso participativo, convencido de no incurrir en ilegalidad, tras el veto del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre. La empresa de las urnas del 9N las entregó tras el veto del TC.

Al intervenir en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como testigo en el juicio al expresidente Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, Homs ha recordado que el Consell Executiu de la Generalitat del 4 de noviembre abordó la suspensión y después él informó públicamente en nombre del Govern de que mantenían el proceso participativo: "Lo digo por las afirmaciones de que actuamos con falta de transparencia".

Esta ha sido una alusión velada a la postura de la Fiscalía, que considera que el Govern incumplió la providencia del TC simulando que lo dejaba en manos de los voluntarios cuando en realidad seguían ellos organizando la consulta.

Homs ha dicho que él era máximo responsable del Gabinete Jurídico de la Generalitat y quien configuraba la decisión final de los servicios jurídicos: tras tener conocimiento de la providencia del TC que suspendía la consulta, informó al Govern de que no estaban cometiendo "ninguna irregularidad, ilegalidad, y ninguna acción tipificada de manera penal".

"Di fe de que no solo estábamos haciendo lo que legalmente teníamos la posibilidad de hacer y la obligación de hacer; di cuenta en el Govern de que, además de no incumplir ninguna ley, no estábamos en la posibilidad de incurrir en un tipo penal", ha argumentado.

Así, ha afirmado que fue él quien tomó la decisión de que los servicios jurídicos interpusieran un recurso de súplica ante el TC con un otrosí pidiendo una aclaración de la providencia sobre cómo debían actuar.

Ha criticado que el Gobierno central presentara el 31 de octubre una impugnación de disposiciones autonómicas y, subsidiariamente, un conflicto positivo de competencia contra los actos preparativos de la consulta, porque obligaba al TC a adoptar una medida cautelar.

Por eso, la Generalitat también interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo para defender el ejercicio de derechos fundamentales, libertad de expresión, participación política y libertad ideológica contra el Gobierno central "por utilizar un vehículo procesal singular que generaba al TC la obligación de atender a una medida cautelar".

Otros testigos

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias y los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Joan Rigol -excoordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir- también comparecen este miércoles como testigos en el juicio por la consulta del 9N.

A las 9.30 ha empezado la tercera sesión del juicio al expresidente del Govern Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau en el que también están previstas las comparecencias hoy del director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer; el alcalde de Premià de Mar (Barcelona) y presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y los catedráticos de Derecho Constitucional Enoch Alberti y Joan Vintró.

Todos estos testigos comparecen a petición de las defensas de los tres acusados, y el primero en declarar ha sido Homs a las 11 horas aproximadamente, según la previsión de la sala civil y penal del TSJC.

El exconseller de Presidencia también está investigado por su actuación al organizarse la consulta, aunque de su caso se encarga el Tribunal Supremo por su condición de aforado al ser diputado del Congreso.

Ser investigado por esta misma causa le da la potestad de no responder en el TSJC a las preguntas que puedan incriminarle o ir en su contra, además de comparecer con abogado, ya que en su condición de testigo está obligado a decir verdad, mientras que cuando declare como investigado en el Supremo no tiene esa obligación.

De cara a este jueves se prevé la comparecencia de varios testigos a petición de la defensa de Joana Ortega; entre ellos, la secretaria de Administración y Función Pública, Meritxell Masó; la exdiputada de ERC en el Parlament Gemma Calvet y la alcaldesa de Vilanant, Anna Palet.

El juicio previsiblemente concluirá el 10 de febrero con la prueba documental y los informes finales, en los que la Fiscalía y las defensas emitirán sus conclusiones, y los tres acusados tendrán derecho al uso de la última palabra.