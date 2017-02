Rivera, sobre el 9N: "Todo este show tiene mucho que ver con tapar los casos de corrupción"

8/02/2017 - 12:04

Se pone en el escenario de un adelanto electoral y se pregunta si Comuns y PSC apoyarán a Junqueras o a Arrimadas

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este miércoles que todo el "show" --en referencia al desfile de los altos cargos catalanes juzgados por el 9N-- que "tiene mucho que ver con tapar los casos de corrupción".

En una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, Rivera ha acusado a la antigua Convergència de ser "una banda" y de estar "organizada como tal", a la vez que ha matizado que "se juzga a gente por prevaricar" y no por motivos políticos. "La mitad de la cúpula del partido va a desfilar, la familia Pujol, los tesoreros...", ha añadido.

El responsable 'naranja', que se ha mostrado "atónito" ante las declaraciones del expresidente de la Generalitat Artur Mas, que "alegó desconocimiento de la ley" ante el juez por la consulta soberanista del 9N. "Me parece absurdo", ha manifestado.

"Ningún ciudadano que se pase de pagar un impuesto puede alegar desconocimiento, pero un gobernante serio no puede alegar eso. Me parece increíble que los que van de valientes lleguen al juzgado y les echen la culpa a los voluntarios", ha lamentado.

Así, ha opinado que "no se puede volver a repetir" una consulta soberanista como la que plantea el gobierno de Carles Puidgemont y que para ello "hay que tomar decisiones previas y no posteriores al delito". "Hay que evitar otro esperpento de este tipo. Espero que los colegios de mi tierra no se abran para estas cosas", ha remachado.

HABRÁ DOS BLOQUES: EL DE JUNQUERAS Y EL DE ARRIMADAS

Para Rivera, la solución pasa por el Gobierno que se forme a partir de las próximas elecciones, donde, a su juicio habrá dos bloques: el de Oriol Junqueras, hoy vicepresidente de la Generalitat, como candidato de ERC, y el de la líder de su partido en Cataluña, Inés Arrimadas.

"Convergència y Ciudadanos están pugnando por quedar segundos en Cataluña. Esquerra puede subir y también está Podemos. Habrá dos bloques, y ahí vamos a ver que hace el Partido Socialista. Nosotros hemos apoyado gobiernos en España, solo faltaría que no pudiéramos formar Gobierno si llegamos a la mayoría absoluta", ha avisado.

ES PREOCUPANTE QUE PODEMOS DEFIENDA POSICIONES DE RUPTURA

Para el líder de Cs, la clave para las próximas elecciones va a ser Podemos, si se sitúa al lado de la Constitución o apoya a Junqueras. "Nos lo tendrán que contar, los catalanes tienen que saber que votar a (Ada) Colau es votar la República catalana", ha añadido.

"Dicen que van a montar un partido separado, otra franquicia tipo PSC. Van a defender la política catalana dicen, más claro el agua. Va a ser un poquito menos independentista que Junqueras. Quiere convencer a gente que no es independentista y defender la independencia con sus votos, que es lo que ha hecho el PSOE", ha explicado.

"Es preocupante que Podemos a la hora de elegir entre un presidente constitucionalista o separatista, se decante por los separatistas. Pero ya hemos visto lo que ha hecho con Bildu en Navarra. Es preocupante que un partido nacional defienda posiciones de ruptura", ha lamentado.

Con todo, Rivera cree que lo que "toca" es "hablar de las financiaciones de las comunidades autónomas", pero ha dejado claro que sería "innegociable" que el Gobierno permitiera un referéndum separatista o perdonara actitudes políticas o penales.