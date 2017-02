Iceta reta a Puigdemont a avanzar comicios si no ve alternativa a desobedecer

Barcelona, 8 feb (EFE).- El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha retado hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a convocar elecciones si no ve otra "alternativa" que desobedecer la legalidad española para celebrar el referéndum.

En la sesión de control al presidente de la Generalitat, en el pleno de hoy en el Parlament, Iceta ha advertido a Puigdemont de que si no hay acuerdo con el Estado "el referéndum será ilegal" y el Tribunal Constitucional (TC) "lo suspenderá".

"No hay una salida unilateral o ilegal al conflicto que tenemos entre manos. No sitúe las instituciones catalanas fuera de la ley. No tome falsos atajos que no llevan a ninguna parte o nos abocan a los tribunales", ha insistido.

Según Iceta, el hecho de que el PP "no quiera dialogar" sobre el referéndum "no habilita" al Govern a "saltarse la ley".

"Si no encuentra alternativa a la desobediencia o la ilegalidad, acabe con esta legislatura estéril y convoque elecciones", ha añadido Iceta, tras hacer referencia a las afirmaciones hechas por el exjuez Santi Vidal, que provocaron su dimisión como senador de ERC, sobre las supuestas gestiones del Govern para obtener de forma "ilegal" datos fiscales de los catalanes.

También el presidente del grupo parlamentario del PPC, Xavier García Albiol, se ha referido a las declaraciones de Vidal, que a su juicio representan un "escándalo", y ha desafiado al Govern a presentar una denuncia contra el exsenador de ERC "por calumnia y difamaciones" si resulta que sus afirmaciones eran falsas.

García Albiol ha acusado al Govern de confeccionar "listas de buenos y malos" y ha instado a Puigdemont a que "deje de provocar un conflicto político y social en Cataluña".

Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado a Puigdemont de "esconderse" para evitar dar explicaciones sobre las palabras de Vidal o sobre los casos de corrupción que salpican a la antigua CDC.