Carmena señala la "dificultad objetiva" vivida por la prórroga presupuestaria

Madrid, 8 feb (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha llamado hoy la atención sobre las "dificultades objetivas" que ha generado al Ayuntamiento de la capital la prórroga presupuestaria al no haberse podido ejecutar algunas inversiones y ha opinado que la prórroga "es algo que no debe ser".

Manuela Carmena ha hecho esta afirmación durante la presentación del acuerdo con el PSOE, su socio de investidura, en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre qué ha supuesto para la capital trabajar durante más de un mes con las cuentas de 2016 como consecuencia de la falta de acuerdo entre Ahora Madrid y el PSOE.

En presencia de la portavoz socialista, Purificación Causapié, a quien la alcaldesa ha calificado como su "amiga", la alcaldesa de Madrid ha reconocido que "naturalmente" cuando una corporación municipal trabaja sin presupuestos tiene "una situación de dificultad objetiva".

"Hemos hecho todo lo posible por agilizarlo, pero hay cosas que no hemos podido empezar porque no hemos tenido el presupuesto. Es importante que seamos conscientes de por qué nosotros insistíamos tanto en que cuanto antes llegar a un acuerdo (...). Es algo que no debe ser y por eso estamos deseando que esté el presupuesto", ha dicho la alcaldesa.

Manuela Carmena también ha llamado la atención sobre las

dificultades vividas en los distritos que no podían gestionar los 60 millones de euros presupuestos participativos puestos en marcha por primera vez en la historia de la ciudad.

Tras varios meses de tira y afloja, la alcaldesa de Madrid y la socialista Purificación Causapié han presentado hoy el pacto sobre los presupuestos de 2017 que permitirá a la capital salir de la situación actual de prórroga presupuestaria, un acuerdo alcanzado al incorporarse a las cuentas 114 millones de euros en enmiendas de los socialistas.

Junto a la aceptación de 114 millones de los 160 que el PSOE reclamaba inicialmente, ambos grupos han plasmado en un texto las líneas estratégicas en materia de empleo, servicios públicos y recuperación de derechos para este año y los socialistas han obtenido el compromiso del equipo de Manuela Carmena de hacer una gestión más eficaz.

La portavoz del PSOE anunció su 'no' al presupuesto el pasado 27 de diciembre, momento en el que ya mostró su intención de seguir trabajando por un acuerdo que incluyese una mejora de la eficiencia del equipo de Gobierno y sugirió que podría estar listo a mediados de febrero.

Pese a ello, la alcaldesa ha puesto de manifiesto que "nunca se rompieron las negociaciones" con el PSOE sobre las cuentas para este año porque en su opinión "no hubo ningún momento en el que no hubiera la clara vocación de encontrar la forma de coincidencia".

"Han sido unas negociaciones intensas en las que todos hemos hecho lo posible para llegar a un acuerdo", ha remarcado Manuela Carmena, que ha mostrado su satisfacción porque gracias al apoyo del grupo socialista el equipo de Gobierno está consiguiendo cambios importantes en la ciudad.

Junto al acuerdo en enmiendas, ambos grupos han presentado un acuerdo sobre las líneas esenciales en materia de recuperación de derechos, servicios públicos o urbanismo que incluye el compromiso del equipo de Carmena de aplicar una mayor eficacia en la gestión.

"Agradecemos al grupo socialista que nos haya hecho reflexionar más sobre nuestro trabajo (...) y que nos haya hecho responsabilizarnos más de la eficacia en la gestión. El tiempo pasa muy deprisa y aunque queremos hacer las cosas desde la celeridad y la eficacia a veces no llegamos", ha reconocido la alcaldesa en su breve intervención inicial de presentación del acuerdo.

El Ayuntamiento de Madrid tuvo que prorrogar los presupuestos de 2016 por primera vez en la historia de la ciudad al no lograr en el mes de diciembre un acuerdo con su socio de investidura, el PSOE,

que pedía la aceptación de las 120 enmiendas (que afectaban a 160 millones) y un cambio en determinadas políticas del Gobierno municipal.

No obstante, el grupo socialista sí aprobó en Pleno junto a Ahora Madrid las ordenanzas fiscales para 2017, con lo que la capital ha podido aplicar desde inicios de año los cambios en materia impositiva.