Zoido se desentiende de las declaraciones del antiguo 'jefe' de la Policía y dice qué él "no ha visto micrófonos"

8/02/2017 - 14:42

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha desentendido este miércoles de las declaraciones del antiguo 'jefe' de la Policía Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) hasta su jubilación en junio de 2016. "Las declaraciones no están hechas por un comisario sino por una persona jubilada y fuera de la Policía", ha comentado en los pasillos del Congreso.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"No son fuentes de la Policía ni tampoco del Ministerio", ha continuado Zoido al ser preguntado por los periodistas sobre la primera parte de la entrevista en 'El Mundo' del DAO durante la etapa de Jorge Fernández Díaz. "No me parece lógico", ha añadido, "que yo haga declaraciones sobre declaraciones que haya hecho otra persona".

Eugenio Pino ha asegurado que ordenó a sus brigadas en "varias ocasiones" detener a miembros de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y que dispuso para este tipo de operaciones de fondos reservados con los que se pagó a "algún colaborador". En este sentido, comenta que no fue posible porque "los jueces son muy garantistas".

Zoido ha sido preguntado si es cierto, como sostiene Pino, que en el Ministerio del Interior hay salas con micrófonos donde se graba todo. "Yo no les he visto", ha respondido el ministro del Interior después de decir que quería ser "muy respetuoso". "Ahí lo vamos a dejar", ha comentado.

El titular del Interior ha lanzado un mensaje al DAO desde el 31 de enero, Florentino Villabona, cuya una de sus primeras decisiones de relevancia ha sido comunicar la destitución del comisario Enrique García Castaño al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), tras ser grabado en unas conversaciones en las que aludía a un supuesto chantaje al Rey Juan Carlos y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

"Sí le pido al nuevo DAO", ha dicho Zoido, "que forme equipo y sigamos avanzando". "Aquí todo el mundo tiene un lugar para prestar servicio porque aquí no sobra nadie", ha indicado antes de pedir a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que trabajen con la "máxima ilusión donde les toque".

Zoido ha insistido en que Florentino Villabona "tiene derecho a hacer su propio equipo con el que va a tener que gestionar el Cuerpo Nacional de Policía a lo largo de los próximos meses", ya que se tiene que jubilar a finales de noviembre. "En ese estado hay que entender las medidas que él vaya a tomar", ha añadido tras mostrar su "orgullo" por el trabajo que realiza la Policía y la Guardia Civil para hacer frente a amenazas como la del terrorismo yihadista.