El acuerdo entre Ahora Madrid y el PSOE pondrá fin a la dificultad de la prórroga presupuestaria

Madrid, 8 feb (EFE).- La capital española pondrá fin la próxima semana a la "dificultad objetiva" vivida en el último mes como consecuencia de la prórroga de los presupuestos de 2016, gracias al acuerdo entre Ahora Madrid y el PSOE escenificado hoy por la alcaldesa, Manuela Carmena, y la portavoz socialista, Purificación Causapié.

Tras dos meses de tira y afloja en el que los socialistas no daban el sí a las cuentas de Carmena por considerar que no se habían incluido la totalidad de sus enmiendas, hoy la portavoz del PSOE ha dicho sentirse "satisfecha" con un acuerdo que ha incorporado 114 de los 160 millones que reclamaban los socialistas.

Además de la inclusión de la práctica totalidad de sus demandas, según la versión de la portavoz socialista, el acuerdo se acompaña de un documento exhaustivo sobre las líneas políticas en materia de servicios públicos, economía y urbanismo que incluye el compromiso del equipo de Gobierno de ser más eficiente en la gestión.

Las cuentas de Madrid para el próximo 2017 mantienen un monto total de 4.702 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5 % con respecto a 2016, y conservan el incremento de un 22,2 % en gasto social respecto al año pasado y la subida de las inversiones en un 25,4 %.

Las cuentas serán sometidas este viernes a votación en la comisión municipal para después ser aprobadas por el pleno de la ciudad el próximo miércoles, una votación con la que se pondrá fin a la primera prórroga presupuestaria afrontada por el Ayuntamiento de la capital en su historia reciente.

En presencia de la portavoz socialista, a quien la alcaldesa ha calificado como su "amiga", Manuela Carmena ha reconocido la "situación de dificultad objetiva" que ha vivido el Gobierno municipal como consecuencia de no tener aprobadas las cuentas.

"Hemos hecho todo lo posible por agilizarlo, pero hay cosas que no hemos podido empezar porque no hemos tenido el presupuesto. Es importante que seamos conscientes de por qué nosotros insistíamos tanto en cuanto antes llegar a un acuerdo (...). Es algo que no debe ser", ha dicho la alcaldesa preguntada por las consecuencias de la prórroga.

Pese a esa queja expresada por Carmena por no haber logrado que los socialistas le diesen el sí a sus cuentas con anterioridad, la alcaldesa ha expresado su agradecimiento al PSOE por haber advertido a Ahora Madrid de la necesidad de ser más eficientes en la gestión.

"Agradecemos al grupo socialista que nos haya hecho reflexionar más sobre nuestro trabajo (...) y que nos haya hecho responsabilizarnos más de la eficacia en la gestión. El tiempo pasa muy deprisa y aunque queremos hacer las cosas desde la celeridad y la eficacia a veces no llegamos", ha reconocido la regidora.

El PSOE, por su parte, ha expresado hoy su satisfacción por un acuerdo que en opinión de su portavoz contribuirá a que Madrid cambie "de verdad" después de muchos años "de políticas del PP, de desigualdad y de especulación".

En cambio, los dos grupos que se han quedado fuera del acuerdo, el PP y Ciudadanos, han coincidido hoy en que la escenificación de hoy ha sido un "teatro".

"Es una obra de teatro en la que en el primer acto acordaron meternos la mano en el bolsillo y el segundo es un apoyo de Purificación Causapié a Pedro Sánchez", ha denunciado la popular Esperanza Aguirre en referencia a que el PSOE sí apoyó en diciembre los cambios impositivos de Ahora Madrid.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Begoña Villacís, ha lamentado que el PSOE y Ahora Madrid hayan tenido "parado" el Ayuntamiento por no haber alcanzado antes un acuerdo sobre unas enmiendas que se corresponden con el 3 por ciento del presupuesto municipal y que además -ha dicho- son las mismas que ese grupo presentó a las cuentas del año pasado.