Puigdemont asegura que la democracia española "ha enfermado" y la consulta del 9N era "edificante y sana"

Puigdemont ha realizado uno de sus discursos más duros contra España

Se colocaron urnas de cartón en los escaños de los procesados por el 9N

C's, PSOE y PP han pedido elecciones y han criticado las palabras de Vidal

Puigdemont ha dejado claro que es Rajoy quien ha aplazado su reunión pendiente. Imagen: EFE.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este miércoles en el Parlament que la democracia española "ha enfermado", en una dura intervención en la que ha hecho un alegato a favor de la consulta soberanista del 9N, que ha calificado de "edificante y sana".

El pleno de este miércoles en el Parlament, en paralelo al juicio por la consulta soberanista del 9N de 2014, ha vivido una de sus sesiones más intensas de la legislatura, ya que, poco después de empezar, Puigdemont ha sorprendido a todos al hacer uso de su derecho a pedir la palabra para hablar desde la tribuna de oradores.

En una de sus intervenciones más duras como presidente, Puigdemont ha querido dejar constancia de su indignación por que se esté juzgando a los "responsables políticos que permitieron" el 9N, en alusión a Artur Mas, Joana Ortega y la diputada de Junts pel Sí Irene Rigau, en cuyo escaño había una simbólica urna de cartón.

"Una democracia que envía a juicio a los responsables políticos de una jornada tan edificante y sana como la del 9N, una jornada que crea un profundo y noble sentido de ciudadanía, es una democracia que ha enfermado", ha dicho.

Puigdemont ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que si se ve "capaz de ser interlocutor" entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y América Latina, Europa, el Norte de África y Oriente Medio, "debería ser aún más capaz de ser interlocutor activo con Cataluña".

El presidente catalán, que tiene una reunión pendiente con Rajoy, ha asegurado que es el jefe del Ejecutivo central quien la ha aplazado hasta "después del congreso del PP" de este fin de semana.

Respuestas de los otros grupos

La intervención de Puigdemont ha abierto un turno de palabra que han aprovechado los líderes de todos los grupos parlamentarios.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha reprochado al soberanismo que sólo "saque pecho" en el Parlament sobre una posible desobediencia al Tribunal Constitucional, pero no en el juicio del 9N, y ha invitado a Puigdemont a convocar elecciones este año. "Dejará de ser presidente y no habrá hablado de otra cosa que no sea el monotema", ha advertido la jefa de la oposición en Cataluña.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que el juicio del 9N "es un espectáculo no deseado, sin precedentes, inútil desde el punto de vista de la solución del conflicto", y ha avisado al Govern de que si lo que hace "no es legal, no es democrático". "No hay una salida unilateral o ilegal al conflicto que tenemos entre manos", ha insistido Iceta, antes de añadir: "Si no encuentra alternativa a la desobediencia o la ilegalidad, acabe con esta legislatura estéril y convoque elecciones".

El presidente del grupo parlamentario del PPC, Xavier García Albiol, ha acusado a Puigdemont de tener "fobia" al diálogo. Como Arrimadas e Iceta, García Albiol también se ha referido a las afirmaciones que llevaron a Santiago Vidal a dimitir como senador de ERC y, en este sentido, ha emplazado al Govern a presentar una denuncia contra el exjuez "por calumnia y difamaciones".

Diputados de C's, PSC y PPC han convertido la sesión de control al Govern en un monográfico sobre las declaraciones de Vidal y han exigido explicaciones a los consellers Oriol Junqueras (Economía) y Carles Mundó (Justicia), quienes se han desmarcado de las polémicas palabras del exsenador de ERC.

Para zanjar este asunto, Puigdemont ha asegurado: "Este gobierno no ha obtenido y no obtendrá, mientras yo sea presidente, ningún dato de manera ilegal o ilícita".

El presidente de Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell, ha criticado la estrategia de la defensa en el juicio del 9N y, en la posterior sesión de control al presidente, ha puesto en duda que el Govern "cumpla" el millar de enmiendas a los presupuestos para 2017 introducidas por la oposición, incluida una "reforma fiscal".

Rabell ha augurado que, pese a que el Govern "se hincha a hablar de desobediencia", al final es posible que a quien desobedezca sea al Parlament para incumplir las enmiendas presupuestarias.

La portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, ha dado por hecho que el referéndum que prevé convocar este año el Govern "no será legal" y ha animado a los 'comunes' -confluencias de izquierdas que integran a Podem, ICV, EUiA y la Barcelona en Comú de Ada Colau- a sumarse a la "desobediencia".

Posteriormente, el diputado de la CUP Benet Salellas, que hace un año se jactó de haber enviado a Mas a la "papelera de la historia" al frustrar su investidura, ha enviado hoy un "abrazo fraternal" a los tres encausados por el 9N, "desde la distancia ideológica".