Hogar Social Madrid boicotea a Starbucks por querer contratar a 10.000 refugiados

Pues yo no soy neonazi, ni tan siquiera soy de derechas, pero no es razonable que primero se de empleo a los que vengan de fuera y después a los españoles. No hay mas que pensar en el problema que se generaría si pensamos que esa tas de empleo fuera del 90%. Todo el mundo querría venir a este país mientras que el 90% los españoles estarían en la cola del paro. Es un sintentido. Lo siento comentarista 1 y 2 pero sin ser en absoluto razista no tienes ninguna razón.