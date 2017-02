Errejón replica a Iglesias que va "de frente" y dice a Monedero que "no hace ningún favor a Podemos sembrando cizaña"

Hace un llamamiento a la "tranquilidad"

Íñigo Errejón. Imagen: EFE.

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha replicado este miércoles al secretario general del partido, Pablo Iglesias, que no puede ir "más de frente" defendiendo su proyecto, a la par que ha advertido al confundador Juan Carlos Monedero que "no le hace ningún favor a Podemos" con declaraciones que "intentan sembrar cizaña". Errejón: "Podría dejar mis cargos por mis ideas".

"Yo entiendo que quien esté más alejado se pueda permitir decir en cada momento la idea que se le ocurra, pero los que somos dirigentes y responsables tenemos ante nosotros la ilusión de muchos millones de personas", ha afirmado en declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto de la candidatura 'Recupera la ilusión' en Sevilla.

Así, Errejón ha defendido "no hay que hablar mal de los compañeros, no hay que hacer calificaciones gruesas y no hay que mentir", todo después de que Monedero considerara que una parte del debate que hay en el partido morado está provocado por aquellos que tienen un sueldo por primera vez. A su juicio, hay gente que hace "mucho ruido", pero lo que buscan es "defender su puesto de trabajo".

Entretanto, y después de que Iglesias le reprochara que se está equivocando "en muchas cosas" durante la campaña previa a la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II, y que "debería rectificar" e ir "de frente"; Errejón ha afirmado que no puede ir "más de frente", que defiende su postura de forma "clara y nítida", y que precisamente por defender su proyecto "es posible que cambien las posiciones" en las que está en Podemos.

Ha indicado que podría haberse quedado en una posición "muy cómoda" pero sin embargo, ha asumido que "la lealtad es decir las ideas que cada uno cree más útiles". "Nos debíamos un proceso de debate democrático y eso no es ir contra nadie, es debatir entre compañeros", ha agregado.

De esta manera, ha admitido que tiene "algunas diferencias" con Iglesias pero ha recalcado que "sobretodo hay coincidencias", si bien ha señalado que "las diferencias en un partido democrático las va a resolver la gente, que nos dictará el rumbo".

Así, el secretario Político de Podemos ha sostenido que su propuesta defiende que hay que recuperar "el Podemos amplio, el que sonríe, con vocación no de resistencia sino de mayoría para transformar el país", un partido con un discurso "de sentido común, que no pide etiquetas y un Podemos que no se conforma con resistir sino que quiere gobernar", y pase lo que pase, al día siguiente, "seguir todos juntos en el puesto en el que nos ponga la militancia".

De esta manera, ha lamentado que en esta semana previa a Vistalegre 2 "se ha subido mucho el tono", de ahí que haya hecho un llamamiento "a votar con tranquilidad y calma" porque, ha añadido, "lo que se decide no es si seguimos juntos, el lunes seguimos todos y todas juntos, discutimos cuánto nos acercamos más o menos a la Moncloa y cuáles son las mejores ideas para seguir construyendo una fuerza ganadora".

Ha insistido en que lo que se decide en esta asamblea estatal es "cómo hacemos de Podemos una fuerza más útil que se acerque más a la Moncloa" porque "no nos conformamos con la posición en la que estamos, queremos darle la vuelta a la tortilla, y para eso tenemos un debate". "Que nadie eleve demasiado el tono para dificultar que sigamos juntos el lunes, que es lo más importante", ha reclamado.

Con todo, y preguntado sobre si comparte las críticas lanzadas contra el entorno de Iglesias por el exidirigente y promotor de Podemos, Luis Alegre, Errejón ha sostenido que todos en el partido deben reflexionar sobre por qué "gente que estuvo desde el primer momento en Podemos está molesta y por qué hay mucha gente que rechaza el choque de trenes, la cultura del todo o nada, la cultura del plebiscito".

"Lo mejor que podemos hacer es que la gente vote con tranquilidad y que tenga la certeza de que al día siguiente trabajamos todos juntos, mi mejor contribución para que así sea es no decir ninguna mala palabra sobre ningún compañero", ha manifestado el dirigente de la formación morada.