Eugenio Pino reconoce que investigó pero "no puede demostrar" la financiación de Podemos desde Venezuela e Irán

9/02/2017 - 0:43

El exjefe de la Policía Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) del cuerpo hasta su jubilación en junio de 2016, ha reconocido que investigó pero "no puede demostrar" que Podemos se financió ilícitamente con dinero procedente de Venezuela e Irán. El antiguo responsable policial se muestra partidario, además, de desclasificar informes sobre el 11-M, Marta del Castillo o el chivatazo a ETA del 'caso Faisán'.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Hay un país que se llama Venezuela", dice en la segunda parte de una entrevista en 'El Mundo, recogida por Europa Press, "donde la información es a chorros". "No se puede comprobar porque hay que ir para allá, pero hay ministros e incluso algún testigo protegido. Mucha gente ha venido a contarnos cosas y nos ha dado hasta fotos de todo lo que está ocurriendo", asegura sobre la financiación de Podemos.

Al ser preguntado si mantiene que el partido de Pablo Iglesias se ha financiado ilegalmente con dinero procedente de Irán y de Venezuela, responde: "Yo, a título particular, creo que sí, pero no lo puedo demostrar". "Ya se verá", añade sobre las cuentas en paraísos fiscales del líder de Podemos, "pero nuestros informes no debían ser muy falsos cuando nuestros confidentes están recibiendo amenazas".

El ex jefe operativo de la Policía durante la etapa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz desvela que ordenó volver a investigar en secreto los atentados del 11-M en Madrid, el crimen de Marta del Castillo y el chivatazo del 'caso Faisán'. "Lo hice porque la verdad tiene varias caras", defiende. "Hay que hacer como la CIA y desclasificar los informes, son causa juzgada y deberían ser públicos", añade.

Pino se refiere sin entrar en detalles que se "aclaran cosas que estaban en una nebulosa" cuando habla del 11-M y que sus informes sirvieron para "aclarar algunas responsabilidades" en lo referente el 'caso Faisán'. Sobre la joven sevillana sostiene que supone un "fracaso" porque la Policía sabe quién fue el autor del crimen. "Yo sería partidario de usar el detector de mentiras", añade.

El ex DAO es preguntado sobre el relevo al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) del veterano comisario Enrique García Castaño. "Ha sido un gran profesional que ha prestado grandes servicios al Estado en materia de terrorismo. La Policía necesita gente como él", sostiene Pino, que vuelve a sostener que otro de los policías habituales en la 'guerra de comisarios', José Manuel Villarejo, prestó también numerosos servicios en la lucha contra el terrorismo, aunque "nunca sobre la corrupción en Cataluña".

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado el próximo 16 de febrero a Eugenio Pino para que declare como testigo en la pieza separada en la que trata de clarificar el origen de unos documentos aportados a la causa sobre el patrimonio de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. También harán lo mismo el comisario Marcelino Martín Blas-Aranda y dos exdetectives de Método 3.

La citación se ha producido un día después de que Pino reconociera en la primera parte de la entrevista en 'El Mundo' que había ordenado "varias veces" a sus brigadas en la Policía que detuvieran a los miembros de la familia de Pujol, algo que no se hizo porque, según él, "los jueces son muy garantistas". Además, desveló que se habían usado fondos reservados para pagar a "algún colaborador".