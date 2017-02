Junqueras promete perseguir los delitos pero niega que sea el caso de Vidal

Barcelona, 9 feb (EFE).- El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha contestado hoy a Ciudadanos que él será "el primero" en perseguir delitos, pero ha negado que se hayan cometido en el caso del exsenador republicano Santiago Vidal.

Junqueras ha respondido así a una interpelación en el Parlamento catalán del diputado de Ciudadanos Fernando de Páramo, quien ha reprochado al líder de ERC que aplique el "silencio" para dejar en una "anécdota" las declaraciones de Vidal, en las que el exjuez apuntó a un presunto uso ilegal de datos fiscales por parte de la Generalitat.

El vicepresidente catalán ha subrayado que ante un delito él será "el primero en perseguirlo y castigarlo", pero, "si no lo hay, no lo hay", porque Vidal ya dimitió "por haberse explicado mal, no por un delito", ha incidido.

"¿Se cree que somos tontos?", le ha replicado Páramo, quien ha subrayado que los políticos dimiten "porque mienten o porque dicen la verdad", pero no por "haberse explicado mal".

En todo caso, el diputado de Cs ha afirmado que cuenta con el apoyo de Junqueras para la posible comisión parlamentaria de investigación del caso, que aún no se ha creado, aunque el vicepresidente del Govern no ha aclarado su posición en este asunto.

En su segundo turno de intervención, Junqueras ha insistido en que el Govern hizo un "uso normal" de las datos fiscales "dentro de las funciones" de la Generalitat y ha instado a Ciudadanos a presentar denuncia si tienen constancia de un hecho delictivo.