Patxi López: voy hasta el final, hasta la votación de las primarias

Mérida, 9 feb (EFE).- El exlehendakari y aspirante a liderar el PSOE, Patxi López, ha asegurado esta tarde que su candidatura llegará a las primarias, es decir, "hasta el final", por lo que ha descartado una posible retirada o integrarse en otra candidatura.

De esta forma, López, que ha mantenido un encuentro en Mérida con militantes socialistas, ha respondido a la diputada del PSOE Adriana Lastra, miembro del equipo de precampaña de Pedro Sánchez, quien hoy ha apuntado que el exlehendakari, si decidiera finalmente no presentarse, sería "bienvenido" al equipo del exsecretario general.

"Espero que bienvenidos seamos todos en el PSOE", especialmente en un proceso, según ha dicho, que tiene tres fases: "el debate de propuestas, la elección de las mismas y de los candidatos, y el de la suma y la integración".

A raíz de que Lastra dijera hoy que el dimitido Pedro Sánchez "puede ganar" las primarias y recuperar las riendas del partido "sin Patxi" López, pero que este último "sin Pedro lo tiene difícil", el exlehendakari, en declaraciones a la prensa, ha dicho que "cosas más difíciles" ha hecho.

"Voy hasta el final, hasta esa votación" de primarias, y "espero que votemos al PSOE para unir y no para dividir". "Aquí no se trata de barones, expresión que no me gusta; se trata de militantes socialistas con un deseo mayoritario de tener un PSOE fuerte, ganador frente a la derecha y sin complejos ante nadie", ha apuntado.

"Hay socialistas que defendemos y tenemos modelos diferentes, pero todos somos compañeros", ha dicho López, quien ha asegurado que defiende el objetivo "de unir al PSOE y un proyecto de izquierda exigente y reconocible por la ciudadanía".

"Yo quiero un partido que no mire a un lado y a otro, quiero un partido que ocupe su espacio", ha dicho López ante los cerca de un centenar de socialistas que se han dado cita en la sede regional del PSOE en Extremadura, entre ellos su secretario general, Guillermo Fernández Vara, quien en una breve intervención ha asegurado que le "horroriza" el término "barón".

"Os pido ayudar para unir al partido y reconstruir el proyecto de izquierdas que tenemos que volver a ser, y hacer frente a la derecha", ha dicho el aspirante a liderar el PSOE, quien también ha pedido no jugar "a desunir a la militancia".

A su juicio, los militantes "tenemos una responsabilidad añadida", que es la de construir un PSOE más fuerte, unido y que desde la izquierda dé respuesta a todo lo que está pasando".

Por otra parte, López ha instado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a no dar lecciones de democracia, después de escucharle decir que el expresidente del Gobierno Felipe González fue "poco más o menos que el jefe de una banda terrorista".

"No lo puedo consentir y sé de lo que hablo", ha añadido López, quien ha expuesto que "la paz y la libertad" que tiene este país se ha construido "a costa de muchos muertos socialistas".

"A costa del sacrificio de muchos socialistas que se enfrentaron a una banda terrorista mientras él -en alusión a Pablo Iglesias- lo que buscaba era financiación de sus ambiciones personales en regímenes dictatoriales", ha añadido.