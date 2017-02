Cifuentes: "Verme sucesora de Rajoy es una especulación sin sentido"

"No va a haber ningún referéndum catalán, el Estado puede evitarlo"

"La doble vuelta es buena, pero en Madrid será un milintante, un voto"

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. Imagen: Nacho Martín

La entrevista se celebra en su despacho, ubicado en la Real Casa de Correos, que ella ha acondicionado poniendo su impronta personal en cada rincón: motivos de Tintín -su cómic favorito- varios cuadros pintados por su marido y su hija, fotografías que dan fe de su intensa militancia política y flores naturales que dan colorido a todas las salas.

Es hiperactiva en las redes sociales, se siente cómoda ante un micrófono o una cámara, y rompe moldes, al menos estéticamente, con el viejo cliché de los políticos de la derecha. Tal vez en lo que más se nota su procedencia ideológica es en su gran capacidad de trabajo -con jornadas de más de 12 horas- y, si de muestra vale un botón, apenas se puede encontrar un hueco libre en su mesa, repleta hasta arriba de carpetas y documentos que tiene por revisar, algo que hace a diario de manera minuciosa.

Cuando a Cristina Cifuentes (Madrid, 1964) le preguntas donde ha estado el secreto de su éxito para convertirse en una de las estrellas ascendentes en el PP lo resume en tres palabras: trabajo, autocrítica y humildad, un cóctel que recomienda a todos los que se dedican a la cosa pública.

Dice que del Congreso del PP, que se celebra este fin de semana, saldrá un partido unido, con proyecto político y un liderazgo indiscutible de Rajoy y que el sistema de "doble vuelta" supera a las primarias del PSOE, aunque en el Congreso de Madrid se usará la fórmula de "un militante, un voto". Afirma que al Gobierno de Manuela Carmena le sobran prejuicios ideológicos y le falta capacidad para gestionar con eficacia y que el Brexit puede ser una oportunidad para la Comunidad de Madrid.

Hoy comienza el Congreso Nacional del Partido Popular. ¿Qué cree que van a percibir los ciudadanos?

Creo que van a ver un partido unido, con un proyecto político y un fuerte liderazgo, capaz de afrontar los retos de la España del siglo XXI y que, además, puede aportar la estabilidad necesaria para consolidar la recuperación económica.

¿Es verdad que usted ha pactado con Génova la enmienda sobre primarias y que finalmente acepta el modelo de doble vuelta de Maíllo?

La Gestora del PP de Madrid presentó una enmienda, que hemos retirado después de llegar a un acuerdo transaccional con el ponente. El resultado final es un buen sistema de elección de doble vuelta, que resulta más garantista y participativo, que supera las llamadas primarias del PSOE.

¿Y en Madrid, que celebra su Congreso en marzo, optará por la fórmula de "un militante, un voto" o seguirá lo que marque el congreso nacional?

La dirección nacional, en base a la transaccional a la que me he referido, va a posibilitar que el Congreso de Madrid se celebre mediante el sistema de "un militante, un voto", que era mi compromiso.

¿Si no hay renovación en la cúpula del PP nacional se puede entender que no hay nada que cambiar?

Va a haber renovación, en términos de proyecto y de estructuras organizativas. Eso es tan importante o más que los nombres. Son otros partidos los que están empobreciendo el debate político y sus propias organizaciones fracturándose en torno a unos nombres u otros. Pero en el PP hay un consenso sin fisuras en torno al liderazgo de Rajoy.

¿Una vez celebrado el Congreso empezará la sucesión de Rajoy, como dicen algunos, o no habrá limitación de mandatos?

Tras el congreso vamos a tener un periodo de necesaria estabilidad política, que resulta especialmente importante, habiendo tantos enfrentamientos en otros partidos.

¿Comparte la opinión de Núñez Feijóo de que la Secretaría General requiere de dedicación exclusiva?

En absoluto. Hay diversos precedentes de secretarios generales, en el Partido Popular y en otros partidos, que compatibilizaron su cargo con otras responsabilidades.

Vamos, que es compatible ser secretaria general del partido con el Ministerio de Defensa y el liderazgo del PP en Castilla-La Mancha...

No me gusta hablar de cargos, sino de responsabilidades, y es una decisión que corresponde determinar a Rajoy. De lo que no me cabe duda es de que María Dolores de Cospedal, capacidad, desde luego, tiene, y lo ha demostrado.

Muchos ven en usted la posible sucesora, a medio plazo, de Mariano Rajoy, ¿eso es factible o de momento es sólo una leyenda urbana?

No creo que llegue ni a leyenda urbana. Es una especulación que carece de sentido. Estoy centrada exclusivamente en la Comunidad de Madrid, donde estamos consiguiendo superar poco a poco las consecuencias sociales de la crisis. Esa es mi prioridad. Mi única prioridad.

¿Usted apoya que se regule la gestación subrogada, como pretende Maroto, con el apoyo, entre otros, del presidente de Galicia?

Siempre he apoyado que los partidos políticos debatan sobre los problemas que preocupan a la sociedad española. Se trata de ofrecer a muchas familias y parejas una vía de acceder a la paternidad que, de facto, ya está abierta. No digo que sea un tema sencillo, pero tampoco lo parecía hace años la reproducción asistida. Hay que tener cuidado, eso sí, de que la gestación subrogada no se mercantilice. Nunca debería ser un negocio, sino una forma de solidaridad.

¿Qué le parece el cambio de rumbo que se ha dado con las víctimas del Yak-42? ¿Es suficiente el compromiso de Rajoy de dar satisfacción moral y jurídica a las familias?

Rajoy ha sido muy claro y ha demostrado una gran cercanía a las víctimas. Ha dicho que las cosas esta vez se harán bien. Yo creo que está siendo muy explícito.

¿Esto no llega 14 años tarde?

Lo importante es que por fin se ha hecho.

Lo que no cambia es el tema catalán, el Govern ya ha admitido que puede adelantar el referéndum como le exige la CUP...

No va a haber ningún referéndum. Un Gobierno autonómico que representa sólo a una parte de España no puede someter a consulta algo que compete al conjunto del pueblo español. El Estado de Derecho tiene los instrumentos democráticos necesarios para garantizar que la Constitución y la ley se cumplen.

¿Puigdemont es prisionero de los independentistas catalanes y eso le ha llevado a liquidar su propio partido?

En realidad ha sido Artur Mas el que lo ha liquidado. Primero diluyéndolo en una coalición electoral, Junts pel Sí, de la que ni siquiera era cabeza de lista. Y después, cediendo al veto de la CUP. Puigdemont simplemente es el resultado de esa liquidación por etapas.

¿De qué está sirviendo la mediación de la vicepresidenta, si finalmente hay choque de trenes?

Cataluña es mucho más que unos cuantos políticos que han perdido la noción de la realidad. Hay una sociedad que, pese a la deriva radical de los últimos años, sí sabe dialogar y quiere una salida. Los catalanes tienen que saber que el Gobierno de España también es su Gobierno y que no va a abandonarles.

¿Usted también augura que lo que estamos viendo es el preludio de unas nuevas elecciones catalanas?

Es muy posible. Y como en las últimas, tratarán de disfrazarlas de plebiscito, que es algo que no existe, porque lo que se elige es un Parlamento autonómico que no puede disponer de la soberanía de los españoles, que es indivisible.

Oiga, ¿a nivel nacional estamos asistiendo a un Gobierno de coalición de facto entre PSOE y PP, que van de la mano en el Parlamento?

Estamos asistiendo a un tiempo muy fructífero, en el que, con sentido de Estado, los dos grandes partidos nacionales están siendo capaces de dialogar y tratar de resolver juntos los problemas de los ciudadanos. No es un Gobierno de coalición, porque el PSOE mantiene su autonomía para seguir haciendo oposición, pero es una fórmula muy positiva para los españoles.

Si no hay Presupuestos, ¿vamos a un adelanto electoral o augura una legislatura larga?

Yo pienso que va a haber una legislatura larga, porque el Gobierno actual es el único que garantiza la estabilidad que España necesita para crear empleo, mantener los servicios públicos y seguir avanzando. Todo ello también es posible hacerlo con un Presupuesto prorrogado.

Pues el año ha comenzado mal para los consumidores. ¿Cree que el Gobierno tiene margen de maniobra para impedir que siga subiendo el recibo de la luz?

España es uno de los países de Europa donde menos ha aumentado el precio de la luz en los últimos meses. En todo caso, el Gobierno ha reducido los costes regulados del sector y ha congelado los peajes que pagan los consumidores. Y está poniendo en marcha nuevas medidas, que espero den resultado. En la Comunidad de Madrid, donde nuestras competencias son más reducidas, hemos destinado un millón de euros a familias en situación vulnerable que no pueden pagar la luz. Ya hemos tramitado más de 3.100 solicitudes.

¿Las pensiones están en riesgo? ¿No es peligroso tirar de la hucha para otros asuntos?

De las pensiones hay que ocuparse, porque son un pilar de nuestro Estado social, y tenemos que garantizar su sostenibilidad. Además, es un tema lo suficientemente serio como para buscar el mayor consenso. El Gobierno hace un uso responsable de esa hucha, pero resulta evidente que es preciso un gran pacto de Estado, porque la demografía y el tiempo juegan en contra.

¿Cree que finalmente la reforma laboral terminará por derogarse, o con modificar algunos de sus aspectos sería suficiente?

Espero que no. Es un hecho objetivo que la reforma laboral ha creado cientos de miles de empleos. En la Comunidad de Madrid, desde que yo gobierno, y por tanto con esa reforma ya en vigor, hemos creado 129.245 empleos, 233 al día.

Mójese, dígame si habrá pacto por la educación en esta legislatura...

Me gustaría que sí. En Madrid estamos impulsando un pacto que está muy avanzado y que nace de la propia comunidad educativa, incorporando las propuestas de sindicatos, profesionales de la enseñanza, familias... Y en la Conferencia de Presidentes nos hemos comprometido a hacer lo mismo a nivel nacional.

¿La Comunidad de Madrid goza de buena salud... económica?

Efectivamente. Pero no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Crecemos dos décimas por encima de España, al 3,4 por ciento, y tenemos la deuda más baja a nivel nacional, diez puntos inferior a la media de las comunidades autónomas. Y recibimos casi el 59% de la inversión extranjera en España.

La buena noticia es que el paro el año pasado tuvo la tasa más baja desde 2009. ¿Cuál es el secreto de este éxito?

Nuestra tasa de paro es ya cuatro puntos inferior a la media nacional. No es fruto de la casualidad, sino de políticas públicas que favorecen la creación de empleo. Estamos desarrollando la Estrategia Madrid por el Empleo, dotada con 650 millones. El resultado es que hoy uno de cada seis nuevos empleos que se crean en España se localizan en la Comunidad de Madrid.

Lo que no anda tan bien es el estado de los hospitales madrileños, ¿cuál es su plan de inversión para las instalaciones obsoletas?

Es indiscutible que la sanidad pública madrileña es la mejor de España. Nuestra red de hospitales se extiende por más de dos millones de metros cuadrados de superficie, contando con muchos hospitales de nueva construcción, pero también con otros más antiguos, que necesitan mejorarse. Para ello estamos elaborando un ambicioso plan, que fijará las necesidades, el presupuesto y el calendario, y que vamos a iniciar en breve.

¿Usted también cree, como muchos madrileños, que la limpieza de la ciudad se está deteriorando?

Que Madrid está sucia no es una opinión. Es un hecho objetivo que puede comprobar cualquier madrileño o visitante en cuanto sale a la calle. Al Gobierno de Podemos le sobran prejuicios ideológicos y le falta capacidad para gestionar con eficacia sus verdaderas competencias. El resultado es que Madrid no sólo está sucio, sino también atascado y con altos niveles de contaminación, lo que contribuye a que la ciudad se esté quedando atrás.

¿Finalmente, la operación Chamartín saldrá adelante?

Es, quizás, el mejor ejemplo de los prejuicios ideológicos del Gobierno municipal de Podemos. Se han opuesto durante mucho tiempo a una operación que había tardado 20 años en concretarse, que permitiría cerrar una herida urbana, y sería la base para poner en marcha el gran centro financiero de Madrid. Además, podría hacer posible la creación de 120.000 empleos. Yo espero que sean capaces de dejar atrás el urbanismo ideológico que aplican, y se pueda llegar a un acuerdo entre todas las partes. Por nosotros no va a quedar.

Oiga, ¿el 'Brexit' será una oportunidad para que se instalen en Madrid las empresas que abandonen Londres tras su salida de la UE?

Sin duda. Pero hay que trabajar mucho para conseguirlo, y lo estamos haciendo. Estamos llevando a cabo el proyecto Think Madrid para poner en valor nuestra oferta como destino idóneo para empresas, fondos de inversión, entidades bancarias y organismos internacionales. Vamos por buen camino.

Cambiando de tema, ¿a usted qué le parece la bronca interna que estamos viendo en Podemos?

Dijeron que querían conquistar el cielo, y los hechos parecen evidenciar que lo que querían era sólo "repartirse la tarta", utilizando sus propias palabras.

Vamos, que los partidos nuevos han asumido rápidamente los grandes defectos de los viejos, ¿no?

El problema es que algunos partidos nuevos, como Podemos, se sustentan sobre las ideas más viejas y fracasadas. No es que hayan asumido nada de nadie, es que lo llevan en su ADN.

¿Ciudadanos es un leal colaborador con usted o un adversario político que bebe en sus mismas fuentes ideológicas?

Nosotros suscribimos un acuerdo de investidura con Ciudadanos y lo estamos cumpliendo puntualmente y con lealtad. Más allá de ese acuerdo, ellos ejercen una labor de oposición, que yo respeto, pero que a veces no es fácil de entender, por sus habituales alianzas con el PSOE y Podemos.